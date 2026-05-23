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Bergdrama in Tirol: Deutscher (19) stürzt 250m in den Tod
© Getty

Zugspitze

Bergdrama in Tirol: Deutscher (19) stürzt 250m in den Tod

23.05.26, 10:41
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Ein 19-jähriger Deutscher ist in der Nacht von Donnerstag auf Freitag bei einer Bergtour auf dem Tiroler Teil der Zugspitze tödlich verunglückt. 

Er war auf einem Schneefeld ausgerutscht und 250 Meter über steiles und felsiges Gelände geschlittert. Für ihn kam jede Hilfe zu spät, teilte die Polizei am Wochenende mit.

Der junge Mann war am Donnerstagabend mit einem gleichaltrigen Ukrainer nur mit Wanderschuhen, Stirnlampen und Grödeln ausgerüstet von der Talstation der Zugspitzbahn in Ehrwald (Bezirk Reutte) über den Klettersteig Stopselzieher in Richtung Gipfel aufgebrochen. Auf halber Strecke mussten die Bergsteiger ein Schneefeld queren, wobei der vorausgehende Deutsche ausrutschte und 250 Meter über steiles und felsiges Gelände schlitterte. Sein Begleiter setzte einen Notruf ab.

Der 19-jährige Ukrainer konnte von Mitgliedern der Bergrettung Ehrwald und einem Notarzthubschrauber mittels Seilwinde unverletzt geborgen werden. Der tödlich verunglückte Bergsteiger wurde mittels Polizeihubschrauber geborgen und ins Tal geflogen.

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