Schere vs. Staubsauger: Wilder Streit zwischen Ex-Partnern

Ein heftiger Streit zwischen einer 39-jährigen Frau und ihrem gleichaltrigen Ex-Freund ist völlig aus dem Ruder gelaufen. Bei der blutigen Auseinandersetzung wurden am Freitag beide leicht verletzt.

Am Freitag kam es zwischen einer 39-jährigen Frau und ihrem gleichaltrigen Ex-Freund zu einem folgenschweren verbalen Streit. Im Verlauf des Konflikts griff die Frau plötzlich zu einer Schere und stach damit mehrmals auf ihren Ex-Partner ein. Der Mann wehrte sich gegen die Attacke, indem er sich ein Staubsaugerrohr schnappte. Mit diesem schlug er mehrmals heftig gegen die Oberschenkel der 39-jährigen Frau.

Schere als gefährliche Waffe

Durch die gegenseitigen Angriffe in der Wohnung erlitten beide beteiligten Personen leichte Verletzungen. Die alarmierten Polizisten griffen nach dem Eintreffen am Tatort sofort konsequent durch. Die 39-jährige Serbin wurde von den einschreitenden Beamten noch vor Ort vorläufig festgenommen.

Konsequenzen für beide Seiten

Auch für den 39-jährigen Ex-Freund hat der Vorfall ein rechtliches Nachspiel. Der Österreicher wurde von der Polizei angezeigt. Um weitere Eskalationen zu verhindern, sprachen die Beamten zudem gegen beide Beteiligte ein vorläufiges Waffenverbot aus.