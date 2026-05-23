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Justizanstalt Innsbruck
© APA/ZEITUNGSFOTO.AT (Archivbild)

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Ausgebrochener Häftling in Wattens gefasst

23.05.26, 15:28
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Ein Ausbrecher aus der Justizanstalt Innsbruck ist nach wochenlanger Flucht in der Nacht auf Samstag in Wattens festgenommen worden.  

Der 24-jährige Häftling hatte sich am 5. Mai mit zusammengeknoteten Tüchern aus einem Fenster abgeseilt und blieb seither verschwunden.

Der Österreicher wurde von Polizeistreifen in Wattens ausgeforscht und nach seiner Festnahme noch in frühen Morgenstunden in die Justizanstalt Innsbruck zurückgebracht, berichtete die Polizei.

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