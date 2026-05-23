Ausgebrochener Häftling in Wattens gefasst

Ein Ausbrecher aus der Justizanstalt Innsbruck ist nach wochenlanger Flucht in der Nacht auf Samstag in Wattens festgenommen worden.
Der 24-jährige Häftling hatte sich am 5. Mai mit zusammengeknoteten Tüchern aus einem Fenster abgeseilt und blieb seither verschwunden.
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Der Österreicher wurde von Polizeistreifen in Wattens ausgeforscht und nach seiner Festnahme noch in frühen Morgenstunden in die Justizanstalt Innsbruck zurückgebracht, berichtete die Polizei.