Fahrer rausgeschleudert – Kleinlaster stürzt 30 Meter ab

Ein 22-Jähriger ist in der Nacht auf Montag in Alpbach (Bezirk Kufstein) mit seinem Kleinlaster rund 30 Meter über eine steile Wiese abgestürzt.

Der Lenker war laut Polizei beim Zurückschieben über den Straßenrand hinausgeraten. Das Fahrzeug überschlug sich mehrmals, wobei der Mann aus der Fahrerkabine geschleudert und schwer verletzt wurde. Seine 19-jährige Beifahrerin kam mit leichten Verletzungen davon.

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Der Lkw-Fahrer musste laut Polizei auf einer einspurigen Gemeindestraße zurückschieben, weil er aufgrund eines geparkten Fahrzeuges nicht direkt zu seinem Wohnhaus zufahren konnte. Er wurde nach dem Absturz in die Universitätsklinik Innsbruck gebracht. Seine Beifahrerin, die den Lkw nach dem Unfall selbstständig verlassen konnte, wurde im Bezirkskrankenhaus Kufstein ambulant behandelt. Am Unfallfahrzeug entstand schwerer Sachschaden.