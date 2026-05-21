Von Billabong bis Roxy: Surf-Wear bei Amazon um mehr als die Hälfte reduziert

Ein Surfcamp oder Urlaub am stürmischen Meer steht an und es fehlt noch die passende Kleidung? Wir haben im Netz nach den besten Deals gesurft und Ausrüstung sowie Alltags-Looks beliebter Surf-Marken stark reduziert entdeckt.

Ob am Surfer-Hotspot Bondi Beach in Australien oder im Surf-Mekka Europas, der Algarve in Portugal: das waghalsige Wellenreiten ist ein beliebter Sport! Einer, der auch die richtige Ausrüstung fordert. Doch auch unabhängig vom Wellenreiter gibt es coole, sommerliche Outfits im Surfer-Chic, die uns für den Urlaub und heiße Sommertage wappnen.

Rashguards zum halben Preis schießen? Ein wasserfester Deal

Robuste Funktionsshirts aus Elasthan, auch Rashguards genannt, sind das A und O, um sich beim harten Wasseraufprall nicht zu verletzen. Sie schützen zudem vor UV-Strahlung, der man auf dem Wasser am stärksten ausgesetzt ist. Von der Marke Quiksilver gibt es einige Rashguards bei Amazon aktuell im Angebot, zum Teil mit Rabatten von über 50 Prozent. Mit langen Ärmeln und in der Farbe Weiß kostet das Kompressionsshirt nur knapp 18 Euro, das ist der aktuell günstigste Gesamtpreis.

Roxy Damen Sneaker zum Reinschlüpfen – für 26,14 Euro bei Amazon* © Roxy

Für Frauen gibt es derzeit bei drei Modellen von Billabong ordentlich etwas zu sparen. Die Rashguards in Schwarz, Weiß und Rosa kosten nur knapp 14 Euro, was ebenfalls den besten Gesamtpreis im Netz bei Amazon platziert.

Billabong Tropic Surf Rashguard Tee – für 13,98 Euro bei Amazon* © Billabong

Schwimm-Shorts und Bikinis stark reduziert

Die Board Shorts für Frauen von Roxy eignen sich nicht nur für den Einsatz auf dem Surfbrett, sondern auch generell für sonnige Tage am Strand. Die kurze Hose hat einen hohen Stretchanteil und wurde aus recycelten Plastikflaschen hergestellt. In der Farbe Schwarz ist sie aktuell mit knapp 22 Euro am günstigsten bei Amazon zu haben.

Roxy Womens Board Shorts 7‘‘ – für 22,82 Euro bei Amazon* © Roxy



Einen klassisch-schwarzen Bikini sollte jede in ihrer Sammlung haben, denn ihn kann man zu so ziemlich jedem Strandlook kombinieren. Das Beach Classics Bikinitop von Roxy ist derzeit zum Schnäppchenpreis von knapp 11 Euro zu haben. Der ebenfalls recycelte Stoff soll chlorresistent sein, die Polsterung ist herausnehmbar und die Träger per Knotensystem verstellbar. Das Oberteil matcht perfekt mit den Board Shorts, wer jedoch den Bikini-Look vervollständigen möchte, bekommt die passende Bikinihose zum selben Sparpreis bei Amazon.

Roxy Beach Classics Bikini Top – für 11,41 Euro bei Amazon* © Roxy



Roxy Beach Classics Bikinihose – für 11,41 Euro bei Amazon* © Roxy



Sommerliches Schuhwerk: Zehentrenner und Sneaker im Preissturz

Die Carver Sandalen von Quiksilver in dunkelbrauner Lederoptik sind fast schon zu edel für einen Spaziergang am Strand. So können sie zu einem sommerlichen Ausgeh-Look beim Cocktail-Abend kombiniert werden. Der Preis kann sich auch sehen lassen: knapp 16 Euro kostet die Latsche bei Amazon, der günstigste Gesamtpreis im Netz.

Quiksilver Carver Nubuck Sandalen – für 16,34 Euro bei Amazon* © Quiksilver



Nach dem Surfen oder nach einem langen Tag am Strand möchte man doch einfach nur problemlos in seine Schuhe reinschlüpfen, ohne großartig schnüren zu müssen. Die Barfuß-Sneaker von Roxy sind genau das passende Schuhwerk für sandige Füße, die Komfort und Erholung brauchen. In Weiß gibt es sie aktuell bei Amazon zum besten Gesamtpreis von knapp 26 Euro.

Roxy Damen Sneaker zum Reinschlüpfen – für 26,14 Euro bei Amazon* © Roxy



Von Badehose bis Rucksack: Accessoires im typischen Surfer-Look

Florale Muster in Hawaii-Optik gehören einfach zum Surfer-Look. Eine typische Badehose, zu der vermutlich jeder Surfer greifen würde, ist die mit Palmenprint von Billabong. Sie bietet genug Komfort fürs Board, sieht aber auch kombiniert mit einem weißen Leinenhemd sommerlich-schick aus. Ab knapp 18 Euro, je nach Größe, ist sie aktuell bei Amazon am günstigsten.

Billabong Island Boardshort 16‘‘ – für 18,25 Euro bei Amazon* © Billabong



Alles Wichtige für den Tag am Strand gepackt? Der Rucksack von Roxy mit Blumenprint bietet mit insgesamt neun Fächern und einem Volumen von 40 Litern genügend Stauraum, egal ob für den Einsatz im Urlaub oder vielleicht auch als Schulranzen. Für knapp 22 Euro ein wahres Schnäppchen, welches es aktuell nur bei Amazon zu schießen gibt.

Roxy Shadow Swell Rucksack 40 L – für 22,82 Euro bei Amazon* © Roxy

Welche Ausrüstung ist beim Surfen wichtig?

Das richtige Equipment ist essenziell, um beim Surfen sicher auf den Wellen unterwegs zu sein. Zur Grundausrüstung gehören ein Rashguard, der unter einem Neoprenanzug angezogen wird, sowie ein Leash, was das Verbindungsstück zwischen Fußgelenk und Surfbrett meint. Für steinige Strände empfiehlt es sich, Barfußschuhe einzupacken, jedoch ist der Grip auf dem Board selbst barfuß am stabilsten. Natürlich ist das Surfen auch in herkömmlichen Badeklamotten möglich, allerdings tut der Wasseraufprall auf nackter Haut ziemlich weh. Spezielle Surfanzüge bieten zudem einen hohen UV-Schutz.

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