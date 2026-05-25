115 statt 50 km/h: Raser in Wien geschnappt

Der Lenker war mit 115 statt der erlaubten 50 km/h auf der Triester Straße in Liesing unterwegs.

Am Sonntagabend gegen 19.50 Uhr führte die Landesverkehrsabteilung Wien eine Schwerpunktaktion mit Radarmessung durch. Im Zuge dieser Kontrolle konnte ein Autolenker mit erheblicher Geschwindigkeitsübertretung gemessen werden.

Im Bereich der Triester Straße in Fahrtrichtung stadtauswärts im Bezirk Liesing wurde in einer 50-km/h-Zone das Fahrzeug mit einer Geschwindigkeit von 115 km/h gemessen, was nach Abzug der Messtoleranz einer Überschreitung von 59 km/h entspricht.Es wird ein Führerscheinentzugsverfahren eingeleitet.