Messer-Attacke auf zwei Teenies - Afghane festgenommen

Zwei Jugendliche sind Freitagabend im Wiener Esterhazypark mit einem Messer verletzt worden

Sowohl der 16- als auch der 17-Jährige erlitten jeweils mindestens eine Stichwunde an einem Oberschenkel, teilte Polizeisprecher Markus Dittrich am Samstag mit. Nachdem Passanten auf die Verletzten aufmerksam geworden waren und die Einsatzkräfte verständigt hatten, wurde bei einer Sofortfahndung ein Verdächtiger festgenommen. Es handelt sich um einen 18-jährigen Iraker.

Die Hintergründe und der Ablauf der Tat im Bezirk Mariahilf waren zunächst nicht restlos geklärt. "Die beiden Opfer gaben an, sich im Park aufgehalten zu haben, als der ihnen unbekannte Tatverdächtige unvermittelt auf sie zukam und ihnen ohne vorherige Ansprache mit einem Messer in den Oberschenkel stach", so der Sprecher. "In einer späteren Vernehmung gab eines der Opfer an, dass der Tatverdächtige vor dem Angriff Geld gefordert haben soll."

Beide Jugendlichen wurden notfallmedizinisch versorgt und anschließend in ein Spital gebracht. Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Mitte, führt die Ermittlungen.