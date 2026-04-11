Zwei Buben in Tirol von Autos erfasst und verletzt

Unfälle in Völs und Längenfeld mit ähnlichem Verlauf

Völs/Längenfeld. Zwei ähnliche Unfälle haben sich in Tirol ereignet: Am Freitag wurde ein Zehnjähriger auf einem Schutzweg in Völs (Bezirk Innsbruck-Land) von einem Auto erfasst und verletzt. Der Bub verlor kurz das Bewusstsein. Erst zu Hause berichtete er dann von dem Unfall. In Längenfeld (Bezirk Imst) wurde am Samstag ein Siebenjähriger beim Überqueren einer Straße ebenfalls von einem Pkw angefahren und leicht verletzt. Gegenüber der Autolenkerin gab er aber an, dass alles in Ordnung sei.

Bei dem Unfall in Völs Freitagnachmittag war der Zehnjährige seinen Schilderungen nach von einem grauen Van touchiert und zu Boden gestoßen worden. Nach offenbar schneller Wiedererlangung des Bewusstseins sei er zum Gehsteig gegangen, wo sich der Fahrzeuglenker und ein unbeteiligter Fahrradfahrer nach seinem Befinden erkundigten. Aus Angst vor Konsequenzen habe er dann die Verständigung von Rettung und Polizei abgelehnt, so der Bub. Als zu Hause Schmerzen auftraten, erzählte er seiner Großmutter von dem Vorfall. Diese informierte dann die Eltern des Zehnjährigen. Die Mutter brachte letztlich am Samstag den Unfall zur Anzeige. Die Exekutive bat etwaige Zeugen, sich zu melden.

Pkw-Lenkerin fuhr weiter

Zu dem Vorfall in Längenfeld im Ötztal kam es indes am Samstag gegen 17.00 Uhr auf der Ötztal Straße (B 186). Der Siebenjährige aus Deutschland wollte die Straße überqueren und wurde dabei von einem schwarzen, taleinwärts fahrenden Pkw erfasst. Die Lenkerin hielt laut Zeugenaussagen an, stieg aus und fragte den Buben, ob alles in Ordnung sei. Als der Siebenjährige dies bejahte, stieg sie wieder ein und fuhr weiter. Der Bub wurde schließlich von den alarmierten Rettungskräften erstversorgt und - im Beisein seiner Mutter - zu einem Arzt nach Sölden gebracht.

Der Siebenjährige erlitt leichte Verletzungen im Bereich des Oberkörpers. Inzwischen wurde eine Fahndung nach dem Unfallfahrzeug eingeleitet. Diese verlief bisher aber erfolglos.