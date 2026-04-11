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Zwergerlbahn
© Prater

Leichtverletzte

Schock im Prater: "Zwergerlbahn" entgleist

11.04.26, 12:53
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Im Wiener Prater kommt es derzeit zu einem größeren Rettungseinsatz.

Am Samstag kam es gegen Mittag bei der Hochschaubahn (Zwergerlbahn) zu einem Zwischenfall. Ersten Informationen zufolge ist ein Wagen der Bahn leicht entgleist, einige Passagiere wurden dabei leicht verletzt bzw. erlitten einen Schock.

Die Rettungskräfte sind mit einem Großaufgebot vor Ort – das Gelände um die Zwergerlbahn wurde weiträumig gesperrt.

Zwergerlbahn
© Prater

Die Zwergerlbahn ist sie eine der ältesten aktiven Hochschaubahnen der Welt und wurde bereits 1948 gebaut.

Weitere Infos folgen

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