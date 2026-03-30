Teschl-Hofmeister: "Finanz- und Verbraucherbildung beginnt im Kindergarten"

Niederösterreich, die Oesterreichische Nationalbank und das Sozialministerium starten gemeinsam das Projekt „Mitdenken, Mitentscheiden" – und bringen Finanzbildung direkt in den Kindergarten.

Kinder zwischen drei und sechs Jahren sollen dabei spielerisch an Themen wie Geld, Sparen und Nachhaltigkeit herangeführt werden. „Wir legen einen wichtigen Grundstein für einen bewussten Umgang mit Geld bereits im Kindesalter", betont Bildungs-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP).

Eigens entwickelte Mitmachstationen

Kindergartenleiterin Elisabeth Reischer, Muhammed Adem Gevsek, Carina Berthold (OeNB), Mark-Florin Chis, Familien-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister und OeNB Direktor Josef Meichenitsch



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Das Land habe mit Projekten wie „GeldWertvoll" schon früh auf Finanzbildung gesetzt – nun ziehe auch der Bund nach. Im Fokus steht die Weiterbildung von Elementarpädagoginnen und -pädagogen. Sie lernen, wie Geld, Tauschen und Wünsche altersgerecht vermittelt werden – mit eigens entwickelten Materialien wie Bildkarten und Spielgeld. Eigens entwickelte Mitmachstationen des Kinderbuchhauses werden künftig über NÖ-Bibliotheken ausleihbar sein.

"Verantwortungsbewusstes Handeln“

OeNB-Direktor Josef Meichenitsch sagt: „Kinder entwickeln dabei grundlegende Kompetenzen wie Entscheidungsfähigkeit und verantwortungsbewusstes Handeln." Die Evaluierung bestätigt: Das Interesse der Kleinen ist da – der Weg wird konsequent weiterverfolgt.