Unfallopfer von Lkw 1,6 Kilometer mitgeschleift!

Nach einem tödlichen Verkehrsunfall am Freitag in Graz wurden bei Ermittlungen der Polizei ebenso traurige wie unfassbare Details um den Tod eines 82-jährigen demenzkranken Fußgängers bekannt.

Stmk. Der ums Leben gekommene Pensionist war von einem Lkw erfasst, unter dem Schwerfahrzeug eingeklemmt und rund 1,6 Kilometer mitgeschleift worden. Nördlich des Einkaufszentrums Nord hatte sich dann der leblose Körper vom Lkw gelöst und war auf dem Zubringer zum Knoten Gösting der A9 auf die Fahrbahn gefallen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise zum Unfallhergang.

Zu den furchtbaren Geschehnissen im Straßenverkehr war es am Freitag gegen 15.00 Uhr gekommen. Der 82-Jährige - bei dem eine Beeinträchtigung durch Demenz vermutet wird - war auf Höhe des Hauses Wiener Straße 265 stadtauswärts vom Lkw erfasst worden. Der Mann soll bereits in der Vergangenheit die Straße in diesem Bereich - ohne auf den Verkehr zu achten - überquert haben. Ob er dies auch zum Zeitpunkt des Unfalls versuchte, konnte noch nicht ermittelt werden. Auf dem Zubringer - der Judendorfer Straße - dürfte der Pensionist dann noch mehrfach von nachfolgenden Fahrzeugen überrollt worden sein. Der Lenker des Lkw, ein 21-Jähriger, gab an, die Kollision angeblich nicht bemerkt zu haben. Er war über Videoaufzeichnungen an seiner Heimatadresse ausgeforscht worden. Ein Alkotest war negativ.

Die Polizei ersucht nun um Hinweise: Personen, die am Freitag, 27. März gegen 15.00 Uhr im Bereich der Wiener Straße 265 einen älteren, offenbar orientierungslosen Mann beim Überqueren der Fahrbahn oder einen Verkehrsunfall beobachtet haben, werden gebeten, sich zu melden. Hinweise an die Verkehrsinspektion 1 werden unter der Telefonnummer 059 133 654100 entgegengenommen.