Fußgänger (82) nach Lkw-Kollision verstorben

Ein furchtbarer Verkehrsunfall in Graz-Gösting forderte ein Todesopfer. Ein Pensionist wurde von einem Lastwagen erfasst, auf die Fahrbahn geschleudert und offenbar von mehreren Pkw überrollt. Er erlag seinen schweren Verletzungen.

Graz. Der Unfall ereignete sich am Freitag gegen 15:10 Uhr auf der Judendorferstraße. Ein 21-jähriger Lkw-Lenker aus dem Bezirk Leoben war stadtauswärts unterwegs, als es auf Höhe der Hausnummer 22 zu einer seitlichen Kollision mit einem 82-jährigen Fußgänger kam. Laut Angaben des jungen Fahrers habe er den Zusammenstoß nicht bemerkt und setzte seine Fahrt in Richtung Norden fort, berichtet die Polizei.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der 82-jährige Grazer auf die Fahrbahn geschleudert. Dort kam es offenbar zu weiteren tragischen Ereignissen, da der Mann laut Polizei offenbar von mehreren nachfolgenden Pkw überrollt wurde. Jede Hilfe kam zu spät; der Senior erlitt tödliche Verletzungen.

Fahrer durch Videoaufnahmen gefunden

Die Polizei konnte den Lkw-Lenker ausfindig machen. Dank vorhandener Videoaufzeichnungen wurde der 21-Jährige an seiner Wohnadresse im Bezirk Leoben ausgeforscht und befragt. Ein bei ihm durchgeführter Alkotest verlief negativ. Zur genauen Klärung des Hergangs wurde eine umfassende Spurensicherung am Lkw veranlasst.

Staatsanwaltschaft ordnet Obduktion an

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Graz wurde der Leichnam des Verunglückten beschlagnahmt und in die Gerichtsmedizin überführt. Während der Unfallaufnahme und der polizeilichen Erhebungen kam es im Grazer Stadtverkehr zu erheblichen Beeinträchtigungen. Weitere Einvernahmen von Zeugen stehen derzeit noch aus.