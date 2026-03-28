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Brand bei Restaurant in Tiroler Skigebiet
© Freiwillige Feuerwehr Fiss

Großeinsatz

Brand bei Restaurant in Tiroler Skigebiet

28.03.26, 07:57
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Zwei Personen begaben sich vorsorglich wegen eingeatmeter Rauchgase in ärztliche Behandlung.

Fiss. Bei einem Restaurant im Skigebiet Fiss im Tiroler Bezirk Landeck ist es Freitagnachmittag zu einem Brand im Bereich eines Kamins gekommen. Über eine Holzverkleidung dürfte das Feuer auf die umliegende Dachkonstruktion übergegangen sein. Der Besitzer und mehrere Mitarbeiter versuchten, die Flammen zu löschen. Letztlich wurden 46 Feuerwehrleute des Brandes Herr, berichtete die Polizei. Sie öffneten die Blechverkleidung des Kamins sowie einen Teil der Dachhaut.

 

Die Brandausbruchsstelle konnte auf den Bereich des Mündungsabschlusses eingegrenzt werden, der mit Holz verkleidet war, hieß es. Eine weitere Ausdehnung des Brandes wurde verhindert. Zwei Personen begaben sich vorsorglich wegen eingeatmeter Rauchgase in ärztliche Behandlung. Die Höhe des am Dach entstandenen Schadens war vorerst unklar.

Ein Gast hatte zuvor Rauch am Dachstuhl des Restaurants bemerkt. Daraufhin verständigte er den Besitzer. Im Einsatz standen unter anderem die Feuerwehren Fiss und Serfaus, die Rettung sowie eine Polizeistreife.

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