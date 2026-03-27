Zwei Crystal-Meth-Küchen ausgehoben

Nach einem Insider-Tipp ans Bundeskriminalamt, dass eine Tätergruppe größere Mengen an Vorläuferstoffen zur Herstellung von Suchtmitteln aus dem Ausland nach Österreich gebracht hätten, konnten zwei Breaking Bad-Labore ausgehoben und drei Drogenköche festgenommen werden.

Wien, NÖ. Durch umfangreiche Ermittlungen gelang es den Kriminalisten nach dem Tipp in den folgenden Tagen, ein mögliches Labor in einem angemieteten Gehöft in der 800-Einwohner-Gemeinde von Furth an der Triesting westlich von Bad Vöslau sowie eine weitere Produktionsstätte und einen Suchtmittelbunker im 200 Quadratmeter großen Keller eines Mehrparteienhaus in 1020 Wien zu lokalisieren.

© LPD NÖ

Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien erfolgten am 23. März 2026 koordinierte Zugriffe an den genannten Örtlichkeiten. Aufgrund der komplizierten chemischen Prozesse in einem solchen Labor und der damit einhergehenden erhöhten Gefährdungslage unterstützten Bedienstete des Bundeskriminalamtes und des Einsatzkommandos Cobra die Kriminalisten des LKA Niederösterreich. Dabei konnten ein 42-jähriger und ein 39-jähriger Österreicher vorläufig festgenommen werden. Bei den mehrstündigen Durchsuchungen wurden große Mengen an bereits hergestellter Amphetaminpaste, Methamphetamin, Laborutensilien, Chemikalien sowie größere Mengen an Suchtmitteln sichergestellt. Ebenfalls in dieser Crystal Meth-Küche sichergestellt wurden zwei als gestohlen gemeldete Faustfeuerwaffen.

Durch intensive Fahndungstätigkeiten konnte vergangenen Dienstag eine weitere Beschuldigte – eine 51-jährige Polin ohne aufrechten Wohnsitz im Bundesgebiet – ausgeforscht und in 1200 Wien festgenommen werden.

Bei den durchgeführten Einvernahmen zeigten sich alle drei Beschuldigten nicht geständig. Sie wurden trotzdem über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien in die Justizanstalt Josefstadt eingeliefert.