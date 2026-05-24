Von Baum erschlagen: Arbeiter (47) stirbt bei Forstunfall

Ein tragischer Unfall ereignete sich bei Forstarbeiten im Bezirk Graz-Umgebung. Ein 47-jähriger Mann wurde von einem Baum erfasst und erlitt dabei tödliche Verletzungen im steirischen Wald.

Kurz vor 16:00 Uhr am Samstag passierte das Forstunglück in Graz-Umgebung. Der 47-jährige Mann war zu diesem Zeitpunkt gemeinsam mit seinen Arbeitskollegen im Wald beschäftigt. Ersten Ermittlungen der Polizei zufolge war der Steirer ganz alleine mit dem Fällen eines Baumes beschäftigt, als das Unglück seinen Lauf nahm.

Ursache noch völlig unklar

Aus bislang ungeklärter Ursache dürfte der Mann bei der Arbeit vom Baum erfasst und zu Boden gestoßen worden sein. Ein Arbeitskollege machte kurz darauf eine schreckliche Entdeckung: Er fand den 47-Jährigen leblos zwischen zwei Bäumen liegend vor. Eingeklemmt war der verunfallte Mann laut den Berichten zum Glück jedoch nicht.

Notärztin aus Hubschrauber abgeseilt

Die anwesenden Arbeitskollegen reagierten sofort, verständigten umgehend die Einsatzkräfte und begannen ohne Zögern mit den Reanimationsmaßnahmen. Wenig später übernahm eine Notärztin die notfallmedizinische Versorgung, die von einem Rettungshubschrauber direkt zur Unfallstelle abgeseilt wurde. Doch trotz aller Bemühungen der Kollegen und Mediziner konnte das Leben des 47-Jährigen nicht mehr gerettet werden. Er verstarb noch an der Unfallstelle im Bezirk Graz-Umgebung.