Rote Warnstufe: Hagelgewitter zieht über Österreich

Ein heftiges Unwetter hat am späten Nachmittag in der Steiermark gewütet. Über den Bezirk Deutschlandsberg zog ein starkes Hagelgewitter. Die österreichische Unwetterzentrale rief die rote Warnstufe aus.

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Am Sonntagnachmittag wurden Teile der Steiermark von einer heftigen Gewitterfront heimgesucht. Besonders hart war der Bezirk Deutschlandsberg davon betroffen.

Auf Facebook veröffentlichte ORF-Wetterexperte Sigi Fink Aufnahmen vom Hagelgewitter. Er schrieb: "Während es bei vielen auch heute trocken geblieben ist oder nur kurz leicht geregnet hat, etwa im Norden und Osten Österreichs, sind in der Steiermark ein paar heftige Gewitter entstanden."

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Die österreichische Unwetterzentrale (UWZ) rief aus diesem Grund die rote Warnstufe für mehrere Bezirke im Burgenland, der Steiermark und Kärnten aus. Fink teilte zusätzlich mit: "Vom Aichfeld bis zum Grazer Bergland jetzt noch die kräftigsten Schauer und Gewitter in der kommenden Stunde."