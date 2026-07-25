ORF-Experte Sigi Fink warnt vor Hitze-Hammer: "Da kommt mir der GRAUS!"

Die nächste Hitzewelle steuert bereits auf Österreich zu.

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Noch ist unklar, wie heiß es wirklich wird, mit Rekordtemperaturen ist aber jedenfalls zu rechnen.

"Ich hoffe für uns alle"

ORF-Wetter-Experte Sigi Fink schlägt jedenfalls bereits Hitze-Alarm: "Wenn ich mir die Temperaturvarianten der Wetterkarten in den ersten acht Augusttagen anschaue und die Wetterlage selbst mit der Afrika-Luftmasse, die beispiellos werden könnte, da kommt mir der GRAUS!", so der Südtiroler.

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Exakte Temperaturen kann Fink noch nicht nennen, es könnten aber europaweit Rekorde fallen. "Ich hoffe für uns alle, dass nicht die oberen Temperaturberechnungen eintreten! Sonst bekommen selbst die ‚es ist ja nur Sommer-Bots‘ einen Kurzschluss!", so der ORF-Experte.

Wie heiß wird es wirklich?

Laut dem Portal wetter.com werden in Wien Anfang August sämtliche Rekorde gesprengt. Die Seite prognostiziert unfassbare 43 Grad, die sich "wie 49 Grad anfühlen" sollen. Schuld daran ist ein "Heat Dome", der sich Ende Juli Richtung Mitteleuropa bewegt. Diese Prognose sorgte am Mittwoch österreichweit für Aufregung.

Aber muss sich Österreich wirklich auf 42 Grad einstellen? Ö3-Wetterexperte Simon Köhldorfer sagt Nein und kritisiert dabei auch die Wetter-Apps. "Es gibt verschiedene Wettermodelle, und die Apps greifen auf das ein oder andere zurück", so der ORF-Meteorologe. Vor allem wetter.com würde bei den Prognosen aber stets übertreiben. "Das ist sehr unseriös."

Heiß wird es in Österreich aber trotzdem. Ende nächster Woche beginnt die Hitzewelle mit "35 Grad auf jeden Fall", so Köhldorfer. Auch Temperaturen bis zu 40 Grad seien laut ORF-Experten möglich.

Wadsak: "Es wird eine längere Hitze-Phase"

Auch Wetter-Experte Marcus Wadsak warnt vor den Prognosen von weit über 40 Grad. "Es wird heiß, die nächste Hitzewelle rollt an und zwar Mitte nächster Woche geht’s los, habe ich gestern angekündigt, Temperaturen um 35 Grad, das heißt Spitzen von 37, 38 Grad durchaus möglich. Es wird eine längere heiße Wetterphase", erklärt der Meteorologe auf Facebook.

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Unsinn. Und dann legt Wadsak nach: "Mir haben viele von euch irgendeinen Screenshot von einer Wetter-App geschickt, wo es raufgeht auf 42, 43, 45, 47 Grad. Liebe Leute! Das ist Quatsch. Und wenn deine Wetter-App das anzeigt, ich distanziere mich davon. Ich bin nicht verantwortlich für eure Wetter-Apps."