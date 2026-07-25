Urlaubsreiseverkehr: Hier geht nichts mehr

Starker Ferienreiseverkehr hat am Samstag auf den viel befahrenen Routen Richtung Süden für Staus und Kolonnenbildung gesorgt.

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Stauschwerpunkt war dabei die Karawanken Autobahn (A11), wo sich um 10.00 Uhr vor dem Karawankentunnel Autofahrende mehr als eine Stunde bei der Ausreise aus Kärnten nach Slowenien gedulden mussten, berichtete die ÖAMTC-Mobilitätsinformationen. Die Kolonnen standen sieben Kilometer weit zurück.

In Tirol war einmal mehr die Fernpassstrecke (B179) die am meisten überlastete Straße. Die Kolonnen standen in beiden Richtungen zwischen dem Inntal und dem Grenztunnel Füssen immer wieder still. Die Fahrzeiten verlängerten sich jeweils um eine Stunde. Auf der Loferer Straße (B178) ging es zwischen Söll und Going Richtung St. Johann nur langsam weiter. Vor der Grenze Kufstein mussten Autofahrende Richtung Deutschland bis zu 30 Minuten auf die Ausreise warten.

In Salzburg kam es auf der Tauern Autobahn (A10) zwischen Golling und Werfen im Baustellenbereich Richtung Villach zu Verzögerungen. In der Steiermark kam es auf der Süd Autobahn (A2) zwischen Steinberg und dem Packsattel vor und in der Großbaustelle zu kilometerlangen Staus.

Staus auf der A23 in Wien wegen Bauarbeiten

Sanierungsarbeiten auf der Wiener Südost Tangente (A23) führten zu mehr als sechs Kilometern Rückstau und längeren Anfahrtszeiten von bis zu 45 Minuten. Es standen Richtung Kagran im Bereich Prater Hochstraße nur zwei Fahrstreifen zur Verfügung.