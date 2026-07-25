Österreich
TV
E-Paper
Immo
Österreich

Stau-Chaos

Urlaubsreiseverkehr: Hier geht nichts mehr

Dichter Verkehr und Stau mit vielen Autos und LKWs auf einer Autobahn bei Salzburg am Pfingstwochenende.
© APA/FRANZ NEUMAYR
Starker Ferienreiseverkehr hat am Samstag auf den viel befahrenen Routen Richtung Süden für Staus und Kolonnenbildung gesorgt.
OE24 auf Google bevorzugen

Stauschwerpunkt war dabei die Karawanken Autobahn (A11), wo sich um 10.00 Uhr vor dem Karawankentunnel Autofahrende mehr als eine Stunde bei der Ausreise aus Kärnten nach Slowenien gedulden mussten, berichtete die ÖAMTC-Mobilitätsinformationen. Die Kolonnen standen sieben Kilometer weit zurück.

In Tirol war einmal mehr die Fernpassstrecke (B179) die am meisten überlastete Straße. Die Kolonnen standen in beiden Richtungen zwischen dem Inntal und dem Grenztunnel Füssen immer wieder still. Die Fahrzeiten verlängerten sich jeweils um eine Stunde. Auf der Loferer Straße (B178) ging es zwischen Söll und Going Richtung St. Johann nur langsam weiter. Vor der Grenze Kufstein mussten Autofahrende Richtung Deutschland bis zu 30 Minuten auf die Ausreise warten.

Auch interessant

Flugzeug kracht in Wohnhaus

Mercedes-Knall um Max Verstappen (28)

Ex-Bullen-Star ist jetzt Gärtner auf Mallorca

In Salzburg kam es auf der Tauern Autobahn (A10) zwischen Golling und Werfen im Baustellenbereich Richtung Villach zu Verzögerungen. In der Steiermark kam es auf der Süd Autobahn (A2) zwischen Steinberg und dem Packsattel vor und in der Großbaustelle zu kilometerlangen Staus.

Staus auf der A23 in Wien wegen Bauarbeiten

Sanierungsarbeiten auf der Wiener Südost Tangente (A23) führten zu mehr als sechs Kilometern Rückstau und längeren Anfahrtszeiten von bis zu 45 Minuten. Es standen Richtung Kagran im Bereich Prater Hochstraße nur zwei Fahrstreifen zur Verfügung.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Laut Bauernregel: Heute entscheidet sich das Winter-Wetter

Bundesstaatsanwaltschaft: Konstruktion "sehr kritisch" und "nicht praxistauglich"

Vernetzung macht auch vorm Bett nicht Halt

Ex-Herzchirurgie-Leiter klagt auf Wiedereinstellung

Tochter (4) ertrank im Pool: So kam es zur Tragödie

Urlaubsreiseverkehr: Hier geht nichts mehr

Träume beeinflussen die Beziehung

Rendi-Wagner: 'Anstieg wird sich nicht von selbst stoppen'

38-jährige Paragleiterin bei Absturz tödlich verletzt

ORF-Experte Sigi Fink warnt vor Hitze-Hammer: "Da kommt mir der GRAUS!"