Heidenbauer-Mitarbeiter am Arbeitsmarkt gefragt

Derzeit werden qualifizierte Arbeitskräfte im metallverarbeitenden Bereich dringend gesucht. Die Chancen für einen neuen Job stehen für die Beschäftigen laut AMS gut.

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Bruck an der Mur. Nach der gescheiterten Sanierung der Heidenbauer-Gruppe in Bruck an der Mur verlieren rund 100 Beschäftigte ihren Arbeitsplatz. Das Arbeitsmarktservice Steiermark sieht für viele Betroffene dennoch gute Chancen auf eine rasche Wiedereinstellung. Rund 65 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind ausgebildete Fachkräfte, vor allem im metallverarbeitenden Bereich, und werden derzeit in der Obersteiermark dringend gesucht.

Größere Industriebetriebe suchen Arbeitskräfte

Laut AMS entwickelt sich der Arbeitsmarkt in der Region seit Monaten positiv. Im Bezirk Bruck ist die Arbeitslosigkeit zuletzt sogar zurückgegangen. Gleichzeitig suchen zahlreiche Unternehmen, darunter auch größere Industriebetriebe wie AT&S in Leoben, nach qualifizierten Arbeitskräften. Zusätzlich sorgt die Überalterung der Belegschaften für einen steigenden Personalbedarf. Steiermarkweit stehen derzeit rund 11.000 offene Stellen zur Verfügung.

AMS will Beschäftige unterstützen

Um den Beschäftigten den Übergang in neue Arbeitsverhältnisse zu erleichtern, plant das AMS Informationsveranstaltungen direkt im Betrieb. Diese sollen Orientierung bieten und über Unterstützungsmöglichkeiten informieren. Voraussetzung dafür ist allerdings noch die Zustimmung der Unternehmensleitung und des Betriebsrats. SPÖ-Landeschef Max Lercher bezeichnete den Verlust der Arbeitsplätze als alarmierendes Signal und forderte mehr Unterstützung durch die Landesregierung.