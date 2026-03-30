Wintereinbruch: Wo es heute schneit

Der Frühling macht weiterhin Pause: Über Österreich ziehen dichte Wolken auf und bringen kräftige Schneeschauer sowie eine offizielle Wetterwarnung für die kommenden Tage mit sich.

Der Winter meldet sich mit voller Wucht zurück und sorgt ab Montag für eine Schneewarnung ganz im Westen Österreichs, die bis Mittwoch aufrecht bleibt. Vor allem im Bergland lebt der Wind aus Nordwesten kräftig auf, während die Temperaturen am Nachmittag zwischen 4 und 13 Grad liegen. Besonders betroffen sind der Arlberg und Tirol, wo kräftige Schneeschauer für sehr winterliche Verhältnisse sorgen. Die Schneefallgrenze bewegt sich dabei zwischen 300 und 800 Metern, berichtet der Wetterdienst "GeoSphere Austria".

Während es heute im Westen bald wieder schneien oder regnen kann, ist ab den Mittagsstunden an der Nordseite der Alpen mit Schnee und Regen zu rechnen, berichtet der "ORF". Stärker wird der Schneefall im Laufe des Nachmittags vom Arlberg bis zu den Eisenwurzen.

Viel Neuschnee am Arlberg

In den kommenden Tagen sorgt eine klassische Nordstaulage für reichlich Nachschub von oben. Von Montag bis Mittwochfrüh rechnen Meteorologen mit bis zu 40 Zentimetern Neuschnee in den Staulagen. Am Arlberg sind sogar bis zu 60 Zentimeter möglich. Während es im Grazer Becken und im Südburgenland weitgehend trocken bleibt, muss nahezu überall in Österreich mit kurzen Schauern gerechnet werden.

Gelbe Schneewarnung ab heute um 18:00 Uhr in Vorarlberg und Teilen Tirols: Laut Wetterdienst "GeoSphere Austria" ist von Montagnachmittag bis Mittwochfrüh mit bis zu 40 cm Neuschnee zu rechnen, beim Arlberg sind bis zu 60 cm Neuschnee möglich. © GeoSphere Austria

Gefahr auf den Straßen

Die winterlichen Bedingungen in den Warngebieten bringen einige Risiken für den Verkehr mit sich. Es besteht eine erhöhte Unfallgefahr auf schneeglatten Fahrbahnen, und die Passierbarkeit von höher gelegenen Passstraßen verschlechtert sich deutlich. Auch Behinderungen im Schienen- und Flugverkehr sind möglich. Zudem warnt der Wetterdienst vor leichtem Schneebruch bei Nassschnee, wodurch kleinere Äste unter der Last abbrechen können.

Dienstag: Schneefall bis in westliche Niederösterreich

Am Dienstag strömen weiterhin kalte Luftmassen von Norden her in den Alpenraum. An der Alpennordseite stauen sich die Wolken, was wiederholt zu Schneeschauern führt – diese ziehen am Dienstag sogar bis ins westliche Niederösterreich. Die Schneefallgrenze liegt dann zwischen tiefen Lagen und 600 Metern. Im Osten und Süden bleibt die Wahrscheinlichkeit für Niederschlag deutlich geringer, bei Tageshöchstwerten zwischen 3 und 11 Grad.