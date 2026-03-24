Elektroautos legen stark zu – doch der Gesamtmarkt schwächelt

Die Nachfrage nach E-Autos zieht in der EU deutlich an. Während Elektrofahrzeuge immer beliebter werden, bleibt der gesamte Automarkt hinter den Erwartungen zurück.

Auf dem europäischen Automarkt gewinnt die Elektromobilität trotz schwacher Gesamtverkäufe weiter an Fahrt. Der Anteil vollelektrischer Autos in der EU stieg seit Jahresbeginn von 15,2 auf 18,8 Prozent. Das teilte der Herstellerverband Acea am Dienstag in Brüssel mit.

Zulassungen nur leicht im Plus

Im Februar legten die Pkw-Neuzulassungen im Vergleich zum Vorjahresmonat um 1,4 Prozent auf 865.437 Fahrzeuge zu. Insgesamt zeigt sich jedoch ein anderes Bild: In den ersten beiden Monaten ergibt sich ein Rückgang von 1,2 Prozent auf rund 1,665 Millionen Autos.

Während Deutschland, Italien und Spanien im Februar Zuwächse verzeichneten, gingen die Neuanmeldungen in Frankreich zurück.

VW bleibt Marktführer

Marktführer in der EU bleibt der Volkswagen-Konzern, dessen Marken gemeinsam ein Plus von 2,6 Prozent erzielten. Allerdings musste der Sportwagenbauer Porsche AG innerhalb des Konzerns einen Rückgang von gut fünf Prozent hinnehmen.

Die Opel-Mutter Stellantis konnte deutlich stärker wachsen und legte um fast zehn Prozent zu. Dagegen wurden von BMW und Mercedes-Benz weniger Autos zugelassen.

Tesla und BYD legen kräftig zu

Deutlich im Aufwind sind Elektroauto-Hersteller: Der chinesische Anbieter BYD konnte seine Verkäufe nahezu verdreifachen – allerdings noch auf niedrigem Niveau. Tesla verzeichnete nach dem Rückgang im Vorjahr ein Plus von fast einem Drittel.