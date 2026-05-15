SpaceX plant Börsengang für Mitte Juni an der Nasdaq

Das Raketen- und Satellitenunternehmen SpaceX von Elon Musk plant seinen Börsengang Insidern zufolge bereits für Mitte Juni an der Technologiebörse Nasdaq.

Das berichtete die Nachrichtenagentur Reuters am Freitag. Demnach könnte der Ausgabepreis bereits am 11. Juni festgelegt und der Börsenstart für den 12. Juni anvisiert werden. Damit würde der Zeitplan für den mit Spannung erwarteten Börsengang beschleunigt, der ursprünglich für Ende Juni geplant war.

Eine schnellere Prüfung des Börsenprospekts durch die US-Börsenaufsicht SEC habe unter anderem zu der Beschleunigung geführt, hieß es weiter. SpaceX und die Nasdaq lehnten eine Stellungnahme ab.