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© Getty Images

WhatsApp-Update

Neue Funktion soll Nachrichten automatisch löschen

15.05.26, 20:41
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WhatsApp arbeitet offenbar an einer neuen Funktion, die Nachrichten nach dem Lesen automatisch verschwinden lässt. Anders als bei bisherigen Selbstlösch-Timern beginnt der Countdown erst dann, wenn die Nachricht tatsächlich geöffnet wurde. 

Wie chip.de unter Berufung auf WABetaInfo berichtet, testet der Messenger derzeit eine neue Privatsphäre-Funktion für iPhones. Nutzer sollen künftig festlegen können, wie lange eine Nachricht nach dem Lesen sichtbar bleibt. Zur Auswahl stehen derzeit 5 Minuten, 1 Stunde oder 12 Stunden.

Nachrichten verschwinden nach dem Öffnen

Nach Ablauf der gewählten Zeit löscht WhatsApp die Nachricht automatisch aus dem Chat des Empfängers. Damit unterscheidet sich die neue Funktion deutlich von bisherigen Einstellungen, bei denen Nachrichten nach einer festen Zeit verschwinden, unabhängig davon, ob sie gelesen wurden oder nicht.

Zusätzlich soll eine weitere Regel greifen: Nachrichten, die gar nicht geöffnet werden, könnten automatisch nach 24 Stunden gelöscht werden.

Zunächst nur für iPhone-Nutzer

Derzeit wird das neue Feature offenbar schrittweise für ausgewählte iPhone-Nutzer getestet. Laut Berichten läuft der Test zunächst über die Beta-Version von WhatsApp auf iOS. Einige Nutzer sollen die Funktion aber bereits in der regulären App entdecken können. Wann das Update auch auf Android-Smartphones verfügbar sein wird, ist bislang unklar.

Mehr Fokus auf Privatsphäre

Selbstlöschende Nachrichten gibt es bei WhatsApp bereits seit mehreren Jahren. Seit der Einführung wurde das System laufend erweitert. Nutzer können schon jetzt Nachrichten, Fotos oder Videos so verschicken, dass sie nach einer bestimmten Zeit automatisch verschwinden. Mit der neuen Funktion dürfte WhatsApp den Fokus nun noch stärker auf Privatsphäre und temporäre Chats legen.

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