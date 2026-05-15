Ringturm feiert moldauische Lebensfreude

Sarmale und Freude in den eigenen Händen: Der moldauische Biennale-Künstler Pavel Brăila verhüllt den Ringturm mit „Your Happiness is in Your Own Hands“.

Die Arbeiten an der Außenfassade des Ringturms haben bereits gestartet, und in wenigen Wochen präsentiert dieser auf 4.000 Quadratmetern zeitgenössische Kunst aus der Republik Moldau. „Your Happiness is in Your Own Hands“ lautet der Titel der Verhüllung, gestaltet vom moldauischen Performance-Künstler Pavel Brăila, der 2026 sein Heimatland auch auf der Biennale in Venedig vertritt.

30 bedruckte Netzbahnen

Zum 18. Mal wird das Headquarters der führenden Versicherungsgruppe in CEE Vienna Insurance Group (VIG) künstlerisch ummantelt – mit 30 bedruckten Netzbahnen, jeweils etwa 3 Meter breit und bis zu 63 Meter lang. „Die Ringturmverhüllung ist ein weithin sichtbares Bekenntnis zu unserer internationalen Kulturförderung und unserem Engagement, länderübergreifend zu verbinden, Netzwerke zu stärken und grenzüberschreitend zu wirken. Die diesjährige Verhüllung erschließt mit Kunst im öffentlichen Raum eine visuelle Brücke von Wien nach Chișinău und zeigt eindrucksvoll, wie eng wir als internationale Gruppe miteinander vernetzt sind“, erklärt Mag. Robert Lasshofer, Vorstandsvorsitzender des Wiener Städtischen Versicherungsvereins, Hauptaktionär der Vienna Insurance Group (VIG).

Zeichen der Verbundenheit

Die Vienna Insurance Group ist bereits 2014 in den moldauischen Markt eingetreten. „Wir sind seit 12 Jahren mit unserer Gesellschaft Donaris erfolgreich in Moldau vertreten und haben unser starkes Engagement im letzten Jahr auch mit der Übernahme der MOLDASIG zum Ausdruck gebracht. Unser Ziel ist, die moldauische Wirtschaft durch die Weiterentwicklung des Versicherungsmarktes anzukurbeln. Vor dem Hintergrund freut es uns ganz besonders, dass der Ringturm über die Sommermonate die kulturelle Vielfalt Moldaus auf so positive und farbenfrohe Weise zum Ausdruck bringt. Ein schönes Symbol der besonderen Nähe unserer Gruppe zum Land“, kommentiert Mag. Peter Höfinger, Deputy CEO der VIG und länderverantwortlich für die Republik Moldau. Mit einem Marktanteil von rund 12 Prozent zählt die moldauische VIG-Gesellschaft DONARIS zu den Top 5 Versicherungen am Markt. Sie bietet ihren Kund:innen bedarfsgerechte Versicherungen für Auto, Eigenheim/Wohnung, Unfall und Krankenschutz sowie Firmenversicherungen an.

Der Ringturm feiert moldauische Lebensfreude ©_Hertha Hurnaus_Wiener Städtische Versicherungsverein

Das Kunstwerk

„Your Happiness is in Your Own Hands“ von Pavel Brăila zeigt eine farbenfrohe Choreografie von Handgriffen und führt Schritt für Schritt durch die Zubereitung eines traditionellen Gerichts der moldauischen Küche: Sarmale – gefüllte, zu kleinen Röllchen geformte Weinblätter, die im südosteuropäischen Raum in vielfältigen Varianten verbreitet sind. In einer bewusst reduzierten, schematischen Bildsprache mit klaren Konturen entsteht ein spannungsreicher Kontrast zum Gegenstand selbst – einer sinnlichen Erfahrung, die sich in dem oft gemeinschaftlich ausgeübten Kochrezept wiederfindet. Bei genauerer Betrachtung steht weniger die Weitergabe eines Rezepts im Mittelpunkt als dessen persönliche Aneignung: Für Brăila sind Sarmale mit Erfahrungen von Migration und Leben im Ausland verbunden. Ihre Zubereitung wird zur Geste der Zugehörigkeit und zur Erinnerung an Zuhause – eine Form „portabler Heimat“. „Traditionen und kulturelle Praktiken entstehen im Tun – sie werden durch das, was wir weitergeben und neu interpretieren, aktiviert und lebendig gehalten. Sie schaffen Verbindung, stiften Identität und können ein Gefühl von Zuhause vermitteln, unabhängig vom Ort. Dass meine Arbeit auf 4.000 Quadratmetern im öffentlichen Raum am Ringturm zu sehen ist, freut mich besonders – sie lädt dazu ein, Erfahrungen zu teilen und im Alltag sichtbar zu machen. Darin liegt auch die leise Botschaft: dass Zugehörigkeit, Erinnerung und sogar ein Stück Glück in unseren eigenen Händen liegen“, erklärt Pavel Brăila.

Der Künstler

Pavel Brăila wurde 1971 in Chişinău in der Republik Moldau geboren. Er vertritt 2026 sein Heimatland bei der Biennale in Venedig und zählt zu den international rezipierten Künstler:innen seiner Generation. Sein Werk entfaltet sich über eine große Bandbreite von Medien – Film, Video, Installation, Fotografie und Performance – und ist geprägt von einer konzeptuellen Herangehensweise, die visuelle wie inhaltliche Ebenen miteinander verbindet. Brăila studierte unter anderem an der Jan van Eyck Academie in Maastricht und am Le Fresnoy in Frankreich, bevor er in den 1990er-Jahren in der internationalen Kunstszene Fuß fasste. Bereits 2002 wurde sein Filmprojekt „Shoes for Europe“ auf der documenta11 präsentiert, ein früher Höhepunkt seiner Auseinandersetzung mit Bewegung, Identität und Grenzräumen. Seitdem war er in zahlreichen bedeutenden Ausstellungen vertreten, darunter documenta14, Manifesta 10, Tate Gallery London, Museum Boijmans Van Beuningen Rotterdam und Renaissance Society Chicago. Seine Arbeiten kreisen häufig um Themen wie Erinnerung, soziale Bedingungen, Grenzprozesse und Identitätsbildung im post-sowjetischen Raum und darüber hinaus, wobei Brăila immer wieder performative und physische Aspekte des Handelns einbezieht. Er lebt und arbeitet in Chişinău und Berlin.

20 Jahre Ringturmverhüllung

Der Wiener Städtische Versicherungsverein setzt sich neben seinem breiten sozialen Engagement für einen grenzüberschreitenden Kulturaustausch ein. Die Förderung unterschiedlichster Kunstprojekte sowie die Unterstützung junger Kunstschaffender sind dem VIG-Hauptaktionär ein zentrales Anliegen. Ein weithin sichtbares Zeichen dieser Förderphilosophie ist das kulturelle Leuchtturmprojekt Ringturmverhüllung. Seit 2006 wird das historische Bürogebäude regelmäßig als weithin sichtbare Fläche für zeitgenössische Kunst genutzt. Seit 2012 werden dabei neben österreichischen Positionen auch Künstler:innen aus jenen Ländern eingeladen, in denen die Vienna Insurance Group wirtschaftlich tätig ist. Die Ringturmverhüllung des Wiener Städtischen Versicherungsvereins setzt ein lebendiges Zeichen für den kulturellen Austausch mit Zentral-, Ost- und Südeuropa. Pavel Brăila ist bereits der zehnte Künstler aus der CEE-Region, der mit der künstlerischen Verhüllung des Ringturms betraut wurde.