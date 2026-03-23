Asbestwarnung: Müller ruft Kinderspielzeug zurück

Die Drogeriekette Müller muss ein Kinderspielzeug zurückrufen, da darin Asbest enthalten sein könnte.

Müller und der Hersteller TRENDHAUS Handelsgesellschaft mbH rufen ein Kinderspielzeug zurück. Der Artikel "Stretchy Sand-Karotte" stellt für Kinder eine Gesundheitsgefahr dar.

Laut dem Rückruf könnte im Sand Asbest enthalten sein. Es wird geraten, das Produkt nicht mehr zu verwenden. Das Spielzeug wurde im Geschäft vom 16. Februar bis vor einigen Tagen verkauft.

Genaue Produktinformationen:

Produkt : Spielzeug-Karotten

: Spielzeug-Karotten Verkäufer : u. a. Müller, Ernsting’s Family

: u. a. Müller, Ernsting’s Family Marke : Trendhaus

: Trendhaus Artikel : Stretchy Sand-Karotte

: Stretchy Sand-Karotte Charge : alle

: alle Verkauf: seit 16.02.2026

Das betroffene Produkt © Müller

Müller erklärt: "Die Rückgabe des betroffenen Artikels ist in jeder unserer Filialen möglich. Der Kaufpreis wird auch ohne Vorlage des Kassenbons erstattet. Bitte leiten Sie die Rückrufinformation ggf. an andere Personen weiter."