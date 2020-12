Ibiza-Detektiv flog wegen seiner Katze auf

Die Sehnsucht der Lebensgefährtin des Ibiza-Drahtziehers zu ihrer Katze führte zu den entscheidenden Schritten zur Verhaftung.

Eineinhalb Jahre nach Platzen des Ibiza-Skandals wurde am 10. Dezember einer der Hauptdrahtzieher in Berlin festgenommen. Die Handschellen klickten in der WG eines NGO-Sprechers im Bobo-Bezirk Prenzlauer Berg. Der Tipp soll laut Presse aus Rumänien gekommen sein. Die Staatsanwaltschaft Wien hat einen Auslieferungsantrag gestellt. Gegen den "Detektiv", für den die Unschuldsvermutung gilt, gab es einen internationalen Haftbefehl.