Kindergarten-Garderobe (Themenbild)
© APA/dpa/Armin Weigel

Deutschland

Von Tür erschlagen: Kind starb bei Unfall in Berliner Kita

19.01.26, 14:27
Ein Kind ist in einem Berliner Kindergarten bei einem Unfall am Montag gestorben.  

 Es sei von einem schweren Gegenstand, vermutlich einer Tür, erschlagen worden, sagte ein Polizeisprecher. Er sprach von einem tragischen Vorfall. Alter und Geschlecht des Kindes teilte die Polizei zunächst nicht mit, weil noch nicht alle Angehörigen verständigt worden seien.

Der Sender RTL gab das Alter des Kindes mit fünf Jahren an und sprach von einem Unfall mit einer Terrassentür. Der Unfall ereignete sich nach Polizeiangaben gegen 10.15 Uhr in der Straße Adlergestell in Niederschöneweide im Bezirk Treptow-Köpenick.

Die Feuerwehr war nach eigenen Angaben mit insgesamt 22 Leuten im Einsatz. Mehrere Notärzte versuchten demnach vergeblich zu helfen. Zwei Hubschrauber waren angeflogen. Zahlreiche Kita-Erzieher, andere Kinder und Eltern mussten von der Feuerwehr psychologisch betreut werden, wie es weiter hieß.

