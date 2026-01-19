Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
Automat gesprengt
© TEAM FOTOKERSCHI / MARKUS HAUSER

Laute Explosion

Zigarettenautomat gesprengt: Täter auf der Flucht

19.01.26, 15:03
Teilen

Anrainer hörten einen lauten Knall um 5 Uhr morgens.

Unbekannte Täter verübten am Montagmorgen gegen 5 Uhr in der Haiderstraße im Linzer Stadtteil Kleinmünchen einen Anschlag auf einen Zigarettenautomaten. Nach Angaben von Anrainern war ein lauter Explosionsknall deutlich zu hören, er wurde mit dem Geräusch einer Motorblock-Explosion verglichen. Die Polizei wurde umgehend verständigt und sperrte den betroffenen Bereich großräumig ab.

Automat gesprengt
© TEAM FOTOKERSCHI / MARKUS HAUSER

Der Automat wurde durch die Explosion vollständig zerstört. Eine Automatenfirma musste  das beschädigte Gerät später abtransportieren. Laut ersten Erkenntnissen klauten die Täter ausschließlich das im Automaten befindliche Bargeld. Zigaretten wurden hingegen nicht gestohlen. Allerdings wurden nahezu alle Packungen im Automaten durch die Wucht der Explosion kaputt.

Der betroffene Automat hatte einen Neupreis von etwa 12.000 Euro, der Zeitwert betrug rund 7.000 Euro. Insgesamt entstand ein Waren- und Geldschaden von rund 2.500 Euro. Bei der Explosion wurde die Hausmauer, an der der Automat montiert war, erheblich beschädigt. Der Zigarettenautomat befand sich im Eigentum eines Trafikanten aus dem Linzer Stadtgebiet. Die Ermittlungen der Polizei wegen schwerer Sachbeschädigung laufen. Hinweise zu den Tätern liegen derzeit nicht vor.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden