Zigarettenautomat gesprengt: Täter auf der Flucht

Unbekannte Täter verübten am Montagmorgen gegen 5 Uhr in der Haiderstraße im Linzer Stadtteil Kleinmünchen einen Anschlag auf einen Zigarettenautomaten. Nach Angaben von Anrainern war ein lauter Explosionsknall deutlich zu hören, er wurde mit dem Geräusch einer Motorblock-Explosion verglichen. Die Polizei wurde umgehend verständigt und sperrte den betroffenen Bereich großräumig ab.

© TEAM FOTOKERSCHI / MARKUS HAUSER

Der Automat wurde durch die Explosion vollständig zerstört. Eine Automatenfirma musste das beschädigte Gerät später abtransportieren. Laut ersten Erkenntnissen klauten die Täter ausschließlich das im Automaten befindliche Bargeld. Zigaretten wurden hingegen nicht gestohlen. Allerdings wurden nahezu alle Packungen im Automaten durch die Wucht der Explosion kaputt.

Der betroffene Automat hatte einen Neupreis von etwa 12.000 Euro, der Zeitwert betrug rund 7.000 Euro. Insgesamt entstand ein Waren- und Geldschaden von rund 2.500 Euro. Bei der Explosion wurde die Hausmauer, an der der Automat montiert war, erheblich beschädigt. Der Zigarettenautomat befand sich im Eigentum eines Trafikanten aus dem Linzer Stadtgebiet. Die Ermittlungen der Polizei wegen schwerer Sachbeschädigung laufen. Hinweise zu den Tätern liegen derzeit nicht vor.