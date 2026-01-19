VHS Wien: Sprachen, Bewegung, Kreativität und mehr - Kursstart am 9. Februar

Der Frühling lädt dazu ein, durchzuatmen und Neues zu entdecken. Die Wiener Volkshochschulen starten mit dem Motto „Weniger Stress. Mehr VHS“ ins neue Semester und bieten tausende Kurse für Entspannung, Kreativität, Bewegung und persönliche Weiterentwicklung.

Der Frühling bringt frische Energie, neue Motivation und die Lust, wieder mehr für sich selbst zu tun. Genau hier setzen die Wiener Volkshochschulen an: Mit dem neuen Semester und dem Motto „Weniger Stress. Mehr VHS“ werden alle Wienerinnen und Wiener eingeladen, den Alltag zu entschleunigen und sich bewusst Zeit für persönliche Weiterentwicklung, neue Interessen und inspirierende Begegnungen zu nehmen.

„Wir möchten den Wienern zeigen, dass Weiterbildung nicht mit Druck oder Stress verbunden sein muss. Ganz im Gegenteil: An der VHS schaffen wir Räume, in denen Menschen zur Ruhe kommen, sich ausprobieren und ihre Interessen in ihrem eigenen Tempo entfalten können. Unser Frühjahrsprogramm bietet dafür auch heuer wieder Tausende Möglichkeiten“, betont VHS- Geschäftsführer Herbert Schweiger.

Das Angebotsspektrum der Wiener Volkshochschulen bietet für jeden Geschmack etwas: Es werden rund 50 verschiedene Sprachen unterrichtet, im Gesundheits- und Bewegungsbereich finden alle Altersgruppen und Fitnesslevel passende Kurse, Kunst und Kreativität werden großgeschrieben und Digitalisierung, Persönlichkeitsentwicklung oder Wirtschaftsbildung finden sich ebenso im Programm, wie Science oder Kinderangebote.

VHS-Kurse starten laufend während des Semesters. Ein paar Highlights machen Lust auf das abwechslungsreiche Programm:

Im Frühling gesund und beweglich bleiben

• H.I.I.T.

Beim High Intensity Intervall Training (H.I.I.T.) wird der Körper in Intervallen trainiert: Phasen mit sehr hoher Belastung wechseln mit Intervallen ab, die der Erholung dienen. Dadurch ist auch bei relativ kurzen Trainingseinheiten ein spürbarer Leistungszuwachs möglich. Dieses Training eignet sich besonders für schon geübte Personen.

Wann: 09.02.2026 – 23.03.2026, 16.30 – 17.30 Uhr

Wo: VHS Hietzing, Hofwiesengasse 48, 1130 Wien

Dieser Workshop richtet sich an alle, die Yoga in einer barrierearmen und achtsamen Form erleben möchten. Der Sessel bzw. Rollstuhl als Hilfsmittel ermöglicht es, klassische Yogaübungen so anzupassen, dass sie für jeden Menschen zugänglich sind, egal welche körperlichen Voraussetzungen mitgebracht werden. Dabei steht nicht die „perfekte Haltung“ im Vordergrund, sondern das bewusste Erleben des eigenen Körpers und das Finden einer persönlichen, individuellen Ausrichtung.Zielgruppe: Menschen mit unterschiedlichen körperlichen Voraussetzungen, unabhängig von Alter, Fitnesslevel oder Erfahrung. Alle, die sich in einem geschützten Rahmen achtsam bewegen möchten.Dieses Angebot soll besonders inklusiv sein. Menschen mit und ohne Behinderung können hier gemeinsam lernen. Wer individuelle Unterstützung braucht, kann das bei der Anmeldung mitteilen.An verschiedenen Standorten, z.B.:Wann: 21.03.2026, 10 – 12 UhrWo: VHS Simmering, Gottschalkgasse 10, 1110 Wien

• K-Pop-Dance

Wer gerne K-Pop hört und sich wie die Stars von BTS oder Blackpink bewegen will, lernt im K-Pop-Dance-Kurs die Choreographien der Lieblingsgruppen sowie die grundlegenden Tanzbewegungen kennen. Es sind keine Vorkenntnisse notwendig!

An verschiedenen Standorten, z.B.:

Wann: 09.02.2026 – 23.03.2026, 19:30 – 21:00 Uhr

Wo: VHS Rudolfsheim-Fünfhaus, Schwendergasse 41, 1150 Wien

• VVV – Veganes Valentinstagsmenü für Verliebte

Ein stimmungsvolles Menü für zwei: Gemeinsam wird ein liebevoll komponiertes, veganes Mehr-Gänge-Menü zubereitet – perfekt für einen besonderen und stimmungsvollen Abend – wie zum Beispiel den bevorstehenden Valentinstag. Auch Kochanfänger*innen sind herzlich willkommen!

Wann: 12.02.2026, 17 – 21 Uhr

Wo: VHS Wiener Urania, Uraniastraße 1, 1010 Wien

Kreativ gestalten, Inspiration erleben

• Töpfern an der Scheibe

In diesem Kurs steht das Arbeiten an der Töpferscheibe im Vordergrund. Darüber hinaus werden auch Platten und Aufbautechniken besprochen und erprobt. Diese Formgebenden Techniken, stellen die Basis für weiteres Gestalten dar. Neben der Formgebung setzen sich die Teilnehmer*innen auch mit Oberflächengestaltungen auseinander.

Wann: 09.02.2026 – 23.03.2026, 09.30 – 12.30 Uhr

Wo: Die Kunst VHS, Lazarettgasse 27, 1090 Wien



• Die Kunst des Scheiterns – Clownspiel für Erwachsene

Clownsein heißt, den Mut haben, Fehler zuzulassen und daraus Freude und Humor zu schöpfen. Gemeinsam wird erforscht, wie Scheitern zu einer Quelle von Kreativität, Leichtigkeit und Lebenslust werden kann. Mit spielerischen Übungen, Improvisation, Musik und Bewegung lassen die Teilnehmer*innen ihre „Clownseite“ lebendig werden. Es sind keine Vorkenntnisse nötig – nur die Lust, Neues auszuprobieren und über sich selbst lachen zu können.

Wann: 21.02.2026, 10 – 14 Uhr

Wo: VHS Brigittenau, Raffaelgasse 11, 1200 Wien



• Workshop: Löffel schnitzen mit Messer und Beil

Eintauchen in die faszinierende Welt des Holzschnitzens! In diesem Kurs wird erlernt, wie mit einfachen Werkzeugen – Messer und Beil – aus frischem Holz ein funktionaler und schöner Kochlöffel geschnitzt werden kann. Es wird mit klassischen Schnitztechniken gearbeitet, die Sicherheit und Selbstvertrauen im Umgang mit Holz vermitteln.

Wann: 16.02.2026 – 18.02.2026, 17 – 20.30 Uhr

Wo: VHS KunstHandWerk, Schlossgasse 23, 1050 Wien



Persönlich weiterentwickeln und neue Skills erlernen

• Sicher und schlau im Internet – Ein Überlebensguide

In einer zunehmend digitalen Welt ist es wichtiger denn je, sich sicher und kompetent im Internet zu bewegen. Dieser kompakte Kurs vermittelt praxisnahes Wissen zu Datenschutz, Cybergefahren und einem souveränen Umgang mit digitalen Medien – ideal für alle, die sich online schützen und klug agieren möchten.

Wann: 20.02.2026, 14:00 – 17:00 Uhr

Wo: VHS Polycollege Johannagasse, Johannagasse 2, 1050 Wien



• KI zum Ausprobieren

Wer sich fragt, was Künstliche Intelligenz alles kann, ist hier richtig: In diesem Kurs werden einfache KI-Anwendungen direkt ausprobiert. Ob Texte mit ChatGPT verfassen, Bilder mithilfe von KI gestalten oder nützliche Tools für den Alltag entdecken: Alles wird Schritt für Schritt erklärt und gemeinsam geübt. Ziel ist es, Berührungsängste abzubauen und Sicherheit im Umgang mit KI zu gewinnen.

Wann: 13.03.2026 – 20.03.2026, 17 – 19 Uhr

Wo: VHS Meidling, Längenfeldgasse 13-15, 1120 Wien



• Bin ich noch „normal"? Wann eine Psychotherapie sinnvoll sein kann

Manchmal fragen wir uns, ob Sorgen, Ängste, Stimmungsschwankungen oder Verhaltensweisen schon ein Problem darstellen, oder einfach zum Leben dazugehören. Der Kurs soll Orientierung geben, welche Anzeichen auf eine psychische Belastung hindeuten, wann professionelle Hilfe hilfreich ist, welche Wege es zur Unterstützung gibt und einen Raum für offene Fragen bieten.

Wann: 12.02.2026, 18 – 19.30 Uhr

Wo: VHS Simmering, Gottschalkgasse 10, 1110 Wien



