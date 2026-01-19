Stadt Salzburg verliert nächste Tourismus-Chefin

Lediglich 1,5 Jahre war Beate Kassner die Chefin der Salzburger Tourismusgesellschaft.

Szbg. Die Tourismus Salzburg GmbH und Geschäftsführerin Beate Kassner beenden ihre Zusammenarbeit einvernehmlich. Hintergrund sind unterschiedliche Auffassungen über die zukünftige strategische Ausrichtung des Unternehmens.

Bürgermeister Bernhard Auinger erklärt: „Beate Kassner hat hervorragende Arbeit geleistet. In einigen Kernfragen der zukünftigen Strategie sind wir jedoch unterschiedlicher Auffassung. Deshalb ist jetzt ein guter Zeitpunkt, sich einvernehmlich zu trennen und neue Wege zu gehen."

Beate Kassner verantwortete die Bereiche Tourismus, Paracelsus Bad, das Kurhaus und Salzburg Congress. Sie setzte wichtige Impulse in Richtung nachhaltigem Qualitätstourismus, Digitalisierung und internationaler Vermarktung. Das Kongressjahr 2025 wurde mit einem deutlichen Plus zum Vorjahr abgeschlossen, das Bad erfolgreich wiedereröffnet und das Kurhaus behandelte mehr Patientinnen und Patienten als im Vorjahr.

Die Suche nach einer geeigneten Nachfolge hat begonnen.