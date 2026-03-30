Oster-Spaß in Wien: Mega-Labyrinth, gratis Ostersuche & XL-Osterhase im Huma Eleven

Oster-Highlight für Familien in Wien: Im Huma Eleven wartet ein riesiges grünes Labyrinth, eine kostenlose Ostersuche mit Süßigkeiten und ein buntes Kinderprogramm. Höhepunkt ist die große Osterparty am Samstag, 4. April – mit XL-Osterhase und vielen Überraschungen!

Suchen, finden, staunen: Das XL-Oster-Labyrinth ist eröffnet: Ein echtes Abenteuer mitten in Wien: Ab sofort lädt ein riesiges, grünes Oster-Labyrinth im Shopping-Center Huma Eleven zum Erkunden ein. Die verschlungenen Wege aus echten Kirschlorbeersträuchern sorgen für Spannung und sind der perfekte Vorgeschmack auf das große Osterfest.

Maskottchen Happy und Osterhase sind bei der Osterparty im HUMA ELEVEN unterwegs. © Robert Fritz

Große Osterparty am 4. April: Gratis Ostersuche für Kinder

Der Höhepunkt steigt am Samstag, 4. April: Von 10 bis 17 Uhr können alle Kinder bis 14 Jahre kostenlos an der großen Ostersuche teilnehmen. Im Labyrinth warten versteckte Süßigkeiten von PEZ und bunte Ostereier – solange der Vorrat reicht.

„Mit dem Oster-Labyrinth schaffen wir einen Ort, an dem Kinder spielerisch eintauchen, entdecken und besondere Ostermomente sammeln können“, erklärt Center-Managerin Sabine Dreschkay.

Der XL-Osterhase ist ein beliebtes Fotomotiv. © Robert Fritz

Buntes Familienprogramm sorgt für Osterstimmung

Neben der Ostersuche gibt es jede Menge Unterhaltung für die ganze Familie:

• Kinderschminken

• Glitzertattoos

• Fotobox

• Maskottchen Happy & Lola sowie ein Osterhase on Tour

• XXL-Osterhase als Fotomotiv

Kreative Hingucker: XL-Ostereier aus der Region

Ein besonderes Highlight sind die kunstvoll gestalteten XL-Ostereier von Schulklassen aus der Region. Die farbenfrohen Werke sind bis Samstag, 4. April im Center ausgestellt und sorgen für zusätzliche Frühlingsstimmung.

Wer auf der Suche nach einem kostenlosen, familienfreundlichen Ostererlebnis in Wien ist, sollte sich dieses Event nicht entgehen lassen. Spiel, Spaß und jede Menge süße Überraschungen sind garantiert!