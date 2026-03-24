Shopping-Boom in Wien-Simmering: HUMA ELEVEN knackt 160-Millionen-Marke

Das Shoppingcenter HUMA ELEVEN in Wien-Simmering feiert ein Rekordjahr: 3,4 Millionen Besucherinnen und Besucher und erstmals über 160 Millionen Euro Umsatz. Besonders Familienangebote und Gutscheine boomen – ein klares Signal für den Erfolg des Standorts im Wiener Osten.

Mit erstmals mehr als 160 Millionen Euro Umsatz blickt das HUMA ELEVEN auf ein sehr erfolgreiches Jahr 2025 zurück. © Robert fritz

Das Einkaufszentrum HUMA ELEVEN in Wien-Simmering schreibt Erfolgsgeschichte: Erstmals wurde 2025 die Umsatzgrenze von 160 Millionen Euro geknackt. Gleichzeitig blieb die Besucherfrequenz mit rund 3,4 Millionen Menschen auf konstant hohem Niveau. Ein deutliches Plus gab es auch im Vergleich zum Vorjahr – der Standort entwickelt sich damit weiter zu einem der wichtigsten Nahversorger im Bezirk.

Sabine Dreschkay, HUMA ELEVEN Center-Managerin © Robert Fritz

Gutscheine und Familienangebote boomen

Besonders stark legte der beliebte ZEHNER-Gutschein zu: Mit einem Plus von 12,9 Prozent zählt er zu den Wachstumstreibern des Centers. Auch die Kinderbetreuungseinrichtung PLANET LOLLIPOP verzeichnete deutliche Zugewinne: 15 Prozent mehr Betreuungskinder und ein Anstieg bei Geburtstagspartys um 3,6 Prozent zeigen, wie sehr Familien das Angebot schätzen.

„Das starke Wachstum bestätigt unsere Position als Treffpunkt für Familien und als wichtiger Nahversorger im Bezirk“, betont Center-Managerin Sabine Dreschkay.

Top-Noten von Shop-Partnern

Auch intern gibt es Grund zur Freude: Bei der großen Shop-Partner-Befragung erhielt das Center die hervorragende Note 1,7. Vor allem in den Bereichen Marketing und Werbeauftritt konnte das HUMA ELEVEN sogar die Bestwerte aller österreichischen Shoppingcenter erreichen – ein starkes Signal für die Positionierung im lokalen Markt.

Neue Shops und frische Konzepte

2025 brachte sieben Neueröffnungen: Von „Markenschnäppchen by Gössinger Schuhe“ über „UOUOROSE“ bis hin zu „NAMI NAILS“ – das Angebot wurde weiter ausgebaut. Ein echtes Highlight: Der internationale Händler Woolworth eröffnete ebenfalls einen Standort. Gleichzeitig modernisierten bestehende Shops ihre Flächen und präsentierten neue Konzepte. Auch 2026 geht die Entwicklung weiter: Mit dem ersten Henry-Laden des Wiener Roten Kreuzes zieht ein trendiger Second-Hand-Shop ein und sorgt für frischen Wind im Center.

Queer Moments: Abwechslungsreiche Events und Partnerschaften festigen das HUMA ELEVEN als Treffpunkt in der Region. © Robert Fritz

Mehr Service und Nachhaltigkeit

Das HUMA ELEVEN investierte gezielt in den Ausbau seiner Services: Zehn neue Schnellladestationen für E-Autos stärken die nachhaltige Mobilität. Zusätzlich wurden neue Angebote wie Personal Shopping, Kindereinkaufswägen und moderne Service-Elemente eingeführt – für ein noch angenehmeres Einkaufserlebnis.

Cooling-Center: Abwechslungsreiche Events und Partnerschaften wie mit dem Roten Kreuz festigen das HUMA ELEVEN als Treffpunkt in der Region. © oe24

Events und soziales Engagement

Neben Shopping punktet das Center auch mit starken Aktionen: Ein Cooling Center bot im Sommer gemeinsam mit dem Roten Kreuz Abkühlung und Beratung. Highlights waren außerdem die Ausstellung „Queer Moments in Fashion“ sowie die Blaulichttage mit spannenden Einblicken in die Arbeit von Einsatzorganisationen.

Starker Konzern im HintergrundBetrieben wird das HUMA ELEVEN von SES Spar European Shopping Centers. Das Unternehmen konnte 2025 insgesamt zulegen: Über 1.900 Partnern erwirtschafteten an 32 Standorten einen Umsatz von 3,61 Milliarden Euro – ein Plus von 2,2 Prozent. Insgesamt besuchten rund 116 Millionen Menschen die SES-Malls.