Kanzler: Crash auf der Autobahn

Kanzler Stocker war in einem Unfall mit drei Fahrzeugen verwickelt.

Unfall-Schock für Christian Stocker am Freitag. Der Bundeskanzler war gerade in seiner Limousine auf dem Heimweg von mehreren Terminen in Vorarlberg, als es auf der Westautobahn zu einem Stau kam.

Kanzler nicht verletzt

Der Chauffeur des Kanzlers konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr dem Vordermann auf. Stockers Personenschutz krachte seinerseits ins Heck der Kanzler-Autos. Verletzt wurde bei der Kollision zum Glück niemand.

„Gestern Nachmittag ist es mit Fahrzeugen der Delegation des Bundeskanzlers zu einem Auffahrunfall mit Sachschaden gekommen. Der Unfall ereignete sich bei stockendem Verkehr auf der A1 in Oberösterreich“, heißt es aus dem Kanzleramt gegenüber oe24 „Glücklicherweise ist dabei nur geringer Sachschaden entstanden, es wurden keine Personen verletzt. Dem Bundeskanzler geht es gut.”