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Wiener Neustadt Brand
© Facebook / FF Wiener Neustadt

Ein Verletzter

Großeinsatz in Wiener Neustadt: Wohnhaus in Brand

14.04.26, 20:49
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Rund 100 Feuerwehrleute sind am Dienstagabend beim Brand eines Einfamilienhauses in Wiener Neustadt im Einsatz gewesen.  

Ein verletzter Bewohner des Objekts wurde per Rettung ins Spital gebracht, berichtete die Freiwillige Feuerwehr Wiener Neustadt.

Die anfängliche Brandintensität war zunächst durch einen umfassenden Löschangriff gebrochen worden, teilten die Helfer mit. Insbesondere Flammen im Dachbereich und auf dem Dachstuhl forderten die Feuerwehrleute in der Folge, zwei Hubrettungsgeräte wurden aufgeboten. Eine genaue Dauer des Einsatzes war vorerst nicht absehbar.

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