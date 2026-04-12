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Massiver Autobrand in Oed
© Bfkdo Amstetten / FF Oed

Gefährdung

Massiver Autobrand in Oed

12.04.26, 13:52
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Die Freiwillige Feuerwehr Oed (Bezirk Amstetten) wurde zu einem Fahrzeugbrand alarmiert.  

Dort brannte ein BMW und das Feuer entwickelte sich rasch in einen Vollbrand. Aufgrund der gefährlichen Lage im Siedlungsgebiet und der umliegenden Vegetation - Bäume und Büsche - wurde zur Sicherheit die Alarmstufe erhöht und Feuerwehren aus dem Umkreis nachalarmiert.

Massiver Autobrand in Oed
© Bfkdo Amstetten / FF Oed

Nachdem der Brand größtenteils gelöscht war, übernahm die FF Sindelburg noch die Nachlöscharbeiten. Auch die Feuerwehren Wallsee und Mauer-Öhling waren im Einsatz. Verletzt wurde zum Glück niemand.

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