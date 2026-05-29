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Tuesday Nightskating
© Sportland Niederösterreich

Tuesday Nightskating

Rollende Nachtschwärmer in Wiener Neustadt

29.05.26, 12:00
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Kommenden Dienstag gibt es in Wiener Neustadt wieder das kostenlose "Tuesday Nightskating", bei dem die Innenstadt zur rollenden Erlebnisstrecke wird. 

Am 2. Juni kehrt das beliebte Tuesday Nightskating zurück und macht Wiener Neustadts Innenstadt wieder zur Freiluftarena auf Inlineskates. Ob mit Freunden oder Familie - die rollende Party quer durch die City sollte man sich keinesfalls entgehen lassen. Ein mobiler DJ-Wagen liefert den Beat, während man als Teilnehmer gemütlich durch die Straßen gleitet.

Fahrräder sind lediglich als Begleitung für ein Kind unter 12 Jahren erlaubt, Skateboards werden nur mit Fangriemen und Schutzausrüstung toleriert. Eine Polizeieskorte, Rolling Guards und das Rote Kreuz begleiten jede Ausfahrt durch die Stadt. Das Event ist kostenlos zugänglich und bietet an Ständen kleine Stärkungen für zwischendurch.

Für alle, die mitmachen wollen, am 2. Juni aber keine Zeit haben: Der nächste Tuesday-Nightskating-Termin in Wiener Neustadt findet am 30. Juni statt. Infos gibt es über Facebook sowie eine WhatsApp-Community, die auch eine kurzfristige Absage bei Schlechtwetter schnell meldet.

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