Dieser Markt macht Radlbrunn zur Zeitmaschine

Am kommenden Sonntag wird Radlbrunn zum Magneten für Nostalgie-Fans, wenn der zweite Nostalgiemarkt mit Raritäten, Live-Shows und jeder Menge Retro-Feeling über die Bühne geht.

Radlbrunn wird wieder zur Zeitreise, wenn am 31. Mai die zweite Auflage des NÖ Nostalgiemarkts stattfindet. Im Brandlhof, im Kulturpavillon und entlang der Handwerksstraße entsteht ein buntes Paradies für alle, die Altes lieben. Nach der Erfolgs-Premiere im vergangenen Jahr legt der Markt heute noch einmal kräftig nach - mit einem riesigen Flohmarkt und einer Sonderausstellung rund um die faszinierende Welt der Automaten von Ferry Ebert.

© Volkskultur Niederösterreich

Dabei wird nicht nur gestöbert, sondern auch gestaunt: Die Theatergruppe Irrwisch sorgt mit ihrer Vagantenshow für schräge Momente, während in Kooperation mit dem Krahuletz Museum Eggenburg echte Schätze gezeigt werden. Dazu rollen Oldtimer an, es gibt eine eigene Talkshow namens "Nostalgisch in neue Zeiten", die Nostalgie-Skigruppe Traisen marschiert auf und auch alte Wurlitzer und Flipper dürfen wieder bespielt werden.

© VKNÖ Gross

Mehr als 50 Aussteller bieten von 10 bis 18 Uhr von Schallplatten über Postkarten bis hin zu Lebkuchenherzen alles an, was Vintage-Herzen höherschlagen lässt. Los geht’s am Als Highlights steigen um 14 Uhr der Vespa-Corso des Vespa Club Fenians Krems sowie um 17 Uhr die Show von Mr. Hitparade Udo Huber und Markus Hauptmann mit "Play und Rec". Für Kinder gibt es einen bunten Mix aus Karussell, Zuckerwatte und Zauberei.