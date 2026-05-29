Schloss Prugg öffnet seine Tore: Historischer Moment in Bruck an der Leitha

400 Jahre war Schloss Prugg im Besitz der Familie Harrach - jetzt ist es endlich für alle zugänglich.

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) eröffnete heute feierlich das neue Museum, das auf rund 1.400 Quadratmetern Geschichte lebendig macht. Mikl-Leitner zeigte sich begeistert: "Hier wird Geschichte erzählt, spürbar und erlebbar gemacht. Denn nur, wer Geschichte kennt, kann auch die richtigen Entscheidungen für die Zukunft treffen." Die Eröffnung sei ein weiterer Meilenstein für Niederösterreich - das Land mit der europaweit größten Museumsdichte.

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Schlossherr Ernst-Heinrich Harrach blickte bewegt zurück: 17 Jahre habe er das Haus betreut, drei Jahre habe das Museumsprojekt richtig Fahrt aufgenommen. "Heute haben wir einen Meilenstein geschafft, der einen neuen Weg in die Zukunft markiert" - und das sei erst der Anfang. Er dankte seiner Frau Saba für deren Unterstützung sowie allen Partnerinnen und Partnern für die Zusammenarbeit: dem Denkmalschutz, der Bezirkshauptmannschaft, der Stadtgemeinde, den Behörden und den zuständigen Abteilungen im Land Niederösterreich. „Dieses Projekt ist erst der Beginn für eine Entwicklung, mit der wir wirtschaftliche, kulturelle und soziale Impulse setzen wollen“, so Harrach.

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Landeskonservator Patrick Schicht unterstrich die historische Bedeutung des Schlosses: Ohne Schloss Prugg wäre die heutige Landesgrenze wohl zwischen Mödling und Baden verlaufen - und das Steinfeld längst ungarisch. Die Geistlichen Pater Erich Waclawski und Pater Jan Magyar segneten das neu eröffnete Museum. Durch die Eröffnungsfeier führte Kammerschauspieler Michael Dangl. Musikalisch gestaltet wurde diese vom tschechischen Ensemble „Plaisirs de Musique“ unter der künstlerischen Leitung von Jan Cizmar, gemeinsam mit Flötistin Maria Fedotova.