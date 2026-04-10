Frischzellenkur für die Döblinger Obkirchergasse

Die Weichen für die Zukunft der Obkirchergasse im 19. Bezirk sind gestellt. Ab kommendem Jahr wird die Einkaufsstraße mit Fokus auf Begrünung sowie ein bessere Aufenthaltsqualität umgestaltet.

Döblings wichtigste Einkaufsstraße bekommt eine Frischzellenkur. Während Wiener Wasser (MA 31) derzeit noch fleißig an den Wasserleitungen gräbt, steht der Plan für die Zukunft der Obkirchergasse bereits fest. Schon Ende April wird der aktuelle Abschnitt provisorisch fertiggestellt und für den Verkehr freigegeben. Danach folgt der große Wurf.

Mehr Grün und gemütliche Sitzplätze

Im Zentrum der Neugestaltung steht eine kräftige Portion Natur. Die bisherigen Baumscheiben sind mit knapp 1,5 Quadratmetern viel zu klein geraten. In Zukunft wird den Bäumen mit über 9 Quadratmetern deutlich mehr Platz eingeräumt. Um eine nachhaltige Pflege und optimale Wachstumsbedingungen sicherzustellen, wird eine automatische unterirdische Bewässerung eingebaut. Die Wiener Stadtgärten (MA 42) rücken zusätzlich mit Pflanzen an und zaubern ein sattes Grün, das im Sommer wie eine natürliche Klimaanlage wirkt, in die Straße.

Damit das Einkaufen noch angenehmer wird, sieht die Planung neue Sitzgelegenheiten vor, die zum Verweilen einladen. Trotz der Aufwertung soll die Funktionalität der Straße erhalten bleiben: Die Ladezonen bleiben vollständig bestehen und die Parkplätze werden größtenteils erhalten.

Breiter politischer Schulterschluss

Hinter dem Projekt steht eine Einigung über alle Parteigrenzen hinweg. Der Baustart für die umfassende Umgestaltung ist ab Anfang 2027 möglich. Dabei wird der genaue Zeitplan eng mit der Bezirksvertretung und den ansässigen Geschäften abgestimmt. Bezirkschef Daniel Resch (ÖVP) zeigt sich mit der Lösung sichtlich zufrieden. "Ich freue mich, dass wir mit einem Allparteienantrag hier ein starkes Signal für den lokalen Handel, die Bewohnerinnen und Bewohner sowie für die Kundschaft der Obkirchergasse setzen", so Resch. Damit soll die zentrale Meile Döblings langfristig gestärkt und das Mikroklima im Grätzl nachhaltig verbessert werden.