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© Getty

ATP-500

Sebastian Ofner scheitert in Barcelona früh

14.04.26, 14:20
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Für den aus der Qualifikation gekommenen Sebastian Ofner war beim Tennis-Turnier in Barcelona in der ersten Hauptrunde Endstation.

Der 29-jährige Steirer unterlag beim ATP-500-Sandplatzturnier dem Weltranglisten-Siebenten Alex de Minaur 6:7(7),4:6. Ofner, der sich zuletzt mit zwei Challengertiteln in Frankreich zurück in die Top 100 gekämpft hatte, hielt sich gegen den australischen Favoriten wacker.

Der erste Satz ging ohne Break - die einzige Chance verpasste Ofner - ins Tiebreak. Im zweiten Durchgang musste der Österreicher gleich sein erstes Aufschlagspiel abgeben und konnte drei Breakmöglichkeiten, zwei davon beim Stand von 4:5, nicht nutzen. Stattdessen verwertete De Minaur auf seinem schwächsten Untergrund nach 1:47 Stunden seinen ersten Matchball.

Ofner rangierte in der Weltrangliste zuletzt als Österreichs Nummer eins auf Platz 86.

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