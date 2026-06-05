Wrestling-Aufreger
Blutiger Skandal beim Prater Catchen
Blut-Drama beim Prater Catchen! Schon seit Wochen gab es Gerüchte über einen brutalen Machtkampf rund um das beliebteste Wrestling-Event Österreichs – am Freitag ist für viele Fans eine Welt zusammengebrochen.
Für viele Wrestling-Kenner fühlte sich der Freitag im Prater wie Bash at the Beach 1996 an. Das Undenkbare ist passiert: Wie damals Hulk Hogan wechselte Chris "Bambikiller" Raaber auf die böse Seite.
"Heel-Turn"
DER österreichische Wrestling-Held schlechthin stellte sich gegen seinen langjährigen Freund und Prater-Boss Marcus Vetter. Und wie!
Nach einem hitzigen Wortgefecht im Ring mit seinem Dauerrivalen Obermacker aka. Ober-Ungustl Michael Kovac passierte einer der größten Skandale in der heimischen Wrestling-Geschichte.
Blut-Attacke
Der Bambikiller zeigte sein wahres Ich und attackierte Prater-Boss Vetter brutal - dieser musste blutend von den Notärzten versorgt werden.
Die Wrestling-Landschaft in Österreich wird nie wieder dieselbe sein, die Veteranen Kovac und Bambikiller scheinen es gemeinsam auf die absolute Macht abgesehen zu haben... ein wahrer Schocker im Prater!
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