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Nach Doping-Wirbel

Sturz-Schock! Superstar muss bei Tour de France aufgeben

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Mehrere Radrennfahrer des Teams Visma | Lease a Bike fahren während eines Rennens nah hintereinander.
© Getty Images
Die 15. Etappe der Tour de France am Sonntag war von nächtlichen Doping-Kontrollen und der Aufgabe eines Top-Favoriten überschattet.
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War das die endgültige Vorentscheidung bei der Tour de France? Auf der 15. Etappe mit Bergankunft am Plateau de Solaison musste einer der Top-Favoriten aufgeben.

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Giro-Sieger Jonas Vingegaard, der auf Platz 2 in der Gesamtwertung lag, kam kurz vor dem letzten Anstieg zu Sturz. Leader Tadej Pogacar konnte gerade noch verhindern, dass er ebenfalls zu Fall kommt.

Zuvor sorgte ein nächtlicher Doping-Test für Wirbel. Ausgerechnet in der Nacht auf Sonntag wurden die beiden Gesamtführenden um 2 Uhr beziehungsweise 5 Uhr von den Kontrolleuren aus dem Bett geholt, was bei den betroffenen Teams vor der harten Etappe für Empörung sorgte.

Sturz in Kreisverkehr

Zum Sturz kam es in einem Kreisverkehr. Das Team von Vingegaard hatte das Tempo kontrolliert und hatte wohl einen Plan, Zeit im Klassement gutzumachen.

Doch Visma-Teamkollege Victor Campenaerts fuhr zu schnell in die Kurve und der Giro-Sieger kam zu Sturz. Mit dem Verdacht auf einen Schlüsselbeinbruch wurde der Däne umgehend im Krankenwagen behandelt und konnte die Etappe nicht fortsetzen.

Ebenfalls Opfer des Sturzes war "UAE-Kronprinz" Isac del Torro und der Österreicher Felix Großschartner. Der Edelhelfer von Pogacar fuhr hinter Vingegaard her und konnte nicht mehr ausweichen. Er musste wenige Meter später sein Rad wechseln, wobei er sichtlich angeschlagen humpelnd das Rennen vorerst fortsetzte.

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