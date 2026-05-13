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ESC2026 Cosmo
© APA

1. Auftritt

Cosmó lässt mit Mega-Show die Stadthalle beben

Von
13.05.26, 22:59
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Mit seinem ersten Auftritt im Rahmen des Song Contest in der Wiener Stadthalle hat sich der heimische Beitrag, Cosmó, 12 Punkte verdient.

Das lange Warten hatte endlich ein Ende. Bei der Juryprobe für das 2. Song-Contest-Halbfinale am Donnerstag kam endlich der erste große Auftritt vor Publikum von Österreichs ESC-Beitrag 2026. Cosmó vergab in Wien erstmals den "Tanzschein" und heizte in der Wiener Stadthalle richtig ein.

Der erste Auftritt von Benjamin Gedeon beim Heim-ESC wurde zum vollen Erfolg. Während die Probe am Vormittag zur Pannenshow wurde, lieferte der 19-Jährige am Abend richtig ab.

ESC2026 Cosmó
© privat

Als er seinen Electropop-Hit performte, flippte das Publikum richtig aus. Es war mit Abstand die beste Stimmung an diesem Abend in der Halle. Von den technischen und stimmlichen Problemen bei der Generalprobe war nichts mehr zu sehen oder hören. Nur schade, dass es für diesen Auftritt keine Punkte gab.

ESC2026 Cosmó
© privat

Druckvoller Auftritt

Ein druckvoller Auftritt, spürbarer Optimismus und eine coole Show. Da gab es am Videoscreen auch plakative Tiergesichter und während der Performance überraschte Cosmó das Publikum. Mit dem Schlachtruf "Wien" baute unser ESC-Held eine coole Zwischenansage ein.

ESC2026 Cosmo
© APA

ESC2026 Cosmo
© APA

Auch hier tobte das Publikum. Mit dieser Leistung wird er die Wettanbieter, die ihm derzeit auf den letzten Platz prognostizieren, Lügen strafen.

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