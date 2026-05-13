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Kate
© AFP

Großer Auftritt

Prinzessin Kate: Erste Reise nach Krebsdiagnose

13.05.26, 21:52
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Emotionaler Moment für Royal-Fans: Prinzessin Kate hat erstmals seit ihrer Krebsdiagnose wieder eine Auslandsreise absolviert. Die Ehefrau von Prinz William wurde in Italien begeistert empfangen. Der Besuch hat für die 44-Jährige auch eine persönliche Bedeutung. 

Zum ersten Mal seit ihrer Krebsdiagnose vor gut zwei Jahren absolvierte Prinzessin Kate wieder eine offizielle Auslandsreise.

Die Prinzessin von Wales traf am Mittwoch zu einem zweitägigen Besuch im norditalienischen Reggio Emilia ein. Dort wurde sie von Bürgermeister Marco Massari sowie zahlreichen jubelnden Fans empfangen. Einige Schaulustige schwenkten britische Fahnen, andere hielten Schilder mit Botschaften wie „Ciao Kate“ oder „Wir lieben dich, Kate!“ hoch.

Kate
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Kate informiert sich über Bildung

Im Mittelpunkt der Reise steht ein pädagogisches Konzept für frühkindliche Bildung. Kate möchte sich über die sogenannte Reggio-Pädagogik informieren. Diese wurde nach dem Zweiten Weltkrieg vom Psychologen und Pädagogen Loris Malaguzzi entwickelt und setzt auf selbstständiges Lernen und Kreativität bei Kindern.

Kate
© AFP

Von dem Besuch erhofft sich die Prinzessin neue Impulse für ihr 2021 gegründetes Zentrum für frühkindliche Bildung innerhalb der Royal Foundation.

Kinder liegen ihr am Herzen

Frühkindliche Bildung zählt seit Jahren zu Kates wichtigsten Anliegen. Die 44-Jährige ist Mutter von drei Kindern, George (12), Charlotte (11) und Louis (8). Ihrer Ansicht nach liegen viele gesellschaftliche Probleme wie Sucht, psychische Erkrankungen oder Obdachlosigkeit oft in negativen Erfahrungen der frühen Kindheit begründet.

Kate
© AFP

Erste Reise seit 2022

Ihre letzte offizielle Auslandsreise hatte Kate im Dezember 2022 absolviert. Damals reiste sie gemeinsam mit Prinz William zur Verleihung des Earthshot-Umweltpreises nach Boston.

Im März 2024 hatte Kate ihre Krebsdiagnose öffentlich gemacht und erklärt, sich einer Chemotherapie zu unterziehen. Im Jänner 2025 verkündete sie schließlich, den Krebs vorerst besiegt zu haben. Seitdem übernimmt sie schrittweise wieder mehr öffentliche Aufgaben.

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