Mann droht Wohnung mit Ex-Frau und Kind in die Luft zu sprengen!

Nur eine Anzeige auf freiem Fuß handelte sich ein Ungar (22) ein, der im 15. Bezirk in Wien völlig durchdrehte, seine Ex bedrohte, sich, sie und das gemeinsame Kind (3) durch Manipulationen an der Gasleitung in die Luft zu sprengen. Dann setzte er ihr auch noch eine Pistole an die Stirn.

Wien. Zu den dramatischen Szenen kam es Dienstagabend in einer Wohnung in Rudolfsheim-Fünfhaus - die Polizei spricht von einem

Einsatz wegen häuslicher Gewalt, als ein 22-jähriger Ungar im Zuge eines Streits mit seiner Exfreundin an der Gasleitung hantierte, eine Zippo aus der Hosentasche fischte und bereit war, es so weit kommen zu lassen und die Wohnung der Frau mit allen Anwesenden - darunter auch seinen dreijährigen Sohn - in die Luft zu sprengen.

Nachdem er sich zunächst wieder beruhigt hatte, zog der Mann in weiterer Folge eine Gasdruckpistole, zielte damit auf die 32-Jährige und betätigte mehrfach den Abzug - zum Glück war die Waffe nicht geladen. Der Frau gelang es, ihren tobenden Verflossenen aus der Wohnung zu drängen und den Polizeinotruf zu wählen.

Der 22-Jährige trat daraufhin mehrmals mit dem Fuß gegen die Wohnungstüre und ergriff schließlich die Flucht. Aufgrund

der konkreten Personenbeschreibung konnten Beamte des Stadtpolizeikommandos Fünfhaus den Tatverdächtigen kurz darauf in der

Sechshauser Straße anhalten und vorläufig festnehmen. Im Zuge seiner Durchsuchung wurde die Gasdruckpistole aufgefunden und sichergestellt.

Gegen den Mann wurden ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Die 32-Jährige und der gemeinsame dreijährige Sohn, der sich während des Vorfalls in der Wohnung befand, wurden nicht verletzt. Über Anordnung der Staatsanwältin wurde der 22-Jährige (nur) auf freiem Fuß wegen des Verdachts der mehrfachen gefährlichen Drohung, derSachbeschädigung und der versuchten Körperverletzung angezeigt.