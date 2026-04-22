Sex-Attacke in Wiener Zug: Das ist der Angreifer

Passagier wollte Frau in Wiener Zug vergewaltigen

Wie berichtet, ereignete sich am Montagnachmittag kurz nach 17 Uhr in einem Zug im Bereich des Bahnhofs Stadlau in der Donaustadt ein heftiger Vorfall. Dort soll ein wildfremder Mann plötzlich eine Passagierin von hinten angegriffen und ihr die Hose runtergezogen haben. Nachdem Opfer und Täter daraufhin zu Boden fielen, griffen Augenzeugen ein und befreiten die Frau.

Bis zum Eintreffen der Polizei konnten die Helfer den Mann festhalten. Nach dem mutmaßlichen sexuellen Übergriff wurde der Tatverdächtige vorläufig festgenommen und befragt. Das Opfer konnte sich mit Unterstützung von Zeugen losreißen und blieb körperlich unverletzt.

Die Polizei konnten inzwischen die Identität des Angreifers klären. Es handelt sich um einen 28-jährigen Polen. Dieser verweigert weiterhin die Aussage und wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft in eine Justizanstalt eingeliefert.