„Harte Prüfung“: Schlagerstar Michelle zittert vor Marie Reims Ballermann-Debüt

Vor ihrem mit Spannung erwarteten Debüt im mallorquinischen Megapark spricht Marie Reim über die mahnenden Worte ihrer Mutter Michelle, die den Karriereschritt ihrer Tochter als „harte Prüfung“ bezeichnet.

Während sich Schlager-Ikone Michelle erst kürzlich unter Tränen von der großen Bühne verabschiedet hat, schickt sich ihre Tochter Marie Reim (25) nun an, den Party-Olymp auf Mallorca zu stürmen. Am 23. April fällt der Startschuss für die Saison im legendären „Megapark“ – und für die junge Sängerin wird der Auftritt im Mekka des Partyschlagers zur ultimativen Reifeprüfung.

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Das Line-up für das heurige Opening liest sich wie das „Who is Who“ der Playa: Schwergewichte wie Mickie Krause (55), Isi Glück (35) und Mia Julia (39) stehen bereit, um die Massen in Ekstase zu versetzen. Mittendrin: Marie Reim, die nun beweisen will, dass sie das musikalische Erbe ihrer Mutter nicht nur verwaltet, sondern mit einer ordentlichen Portion Mallorca-Power neu definiert. Doch was sagt eigentlich Mama Michelle zum riskanten Ausflug ihrer Tochter in die Welt von Sangria und Partystimmung?





Mamas Warnung: Eine „harte Prüfung“

Wie die 25-Jährige gegenüber der „Bild“ offenbarte, blickt ihre berühmte Mutter dem Treiben an der Playa de Palma mit einer gesunden Portion Skepsis – aber auch viel Vertrauen – entgegen. Michelle, die erst im Februar ihr emotionales Karriereende besiegelt hat, weiß genau, welches Pflaster ihre Tochter dort betritt. „Meine Mama hat gesagt, dass das eine harte Prüfung ist“, so Marie Reim offenherzig. Dennoch schwingt kein mütterliches Veto mit, im Gegenteil: „Sie ist aber überzeugt, dass ich dort die Bühne rocken werde.“

Nervenkitzel vor dem Debüt

Der Kontrast könnte kaum schärfer sein: Während die Mutter das Zepter offiziell aus der Hand gelegt hat, beginnt für Marie Reim am Ballermann ein völlig neues Kapitel ihrer Karriere. Dass die Erwartungshaltung bei einem Namen wie Reim gigantisch ist, ist der jungen Künstlerin durchaus bewusst. Die Vorfreude wird daher von einer ordentlichen Portion Adrenalin begleitet.





„Natürlich bin ich sehr aufgeregt vor dem ersten Auftritt dort, aber es ist eine positive Aufregung“, betont die Schlagersängerin kämpferisch. Am 23. April wird sich zeigen, ob das mallorquinische Publikum die junge Reim ebenso ins Herz schließt wie einst ihre Mutter – die „harte Prüfung“ im Megapark beginnt jedenfalls pünktlich zum Saisonstart.