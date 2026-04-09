Hype nimmt kein Ende! Dritter NORMAL-Store eröffnet im Donau Zentrum

Nach zwei fulminanten Store-Openings legt die dänische Kult-Kette jetzt nach: Am 23. April eröffnet bereits die dritte Filiale in Wien – diesmal im Donau Zentrum. Und eines ist jetzt schon klar: Der nächste Ansturm ist vorprogrammiert.

Der Startschuss fiel am 19. März auf der Mariahilfer Straße – und der Hype war sofort da. Schon vor der offiziellen Öffnung bildeten sich lange Warteschlangen, die Stimmung glich eher einem Festival als einer Shop-Eröffnung. DJ-Sounds, Goodie Bags und begehrte Geschenke ließen Beauty-Herzen höher schlagen. Nur zwei Tage später folgte bereits die zweite Filiale im G3 Shopping Resort Gerasdorf.

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Jetzt folgt Store Nummer drei

Mit dem neuen Standort im Donau Zentrum baut NORMAL seine Wien-Offensive konsequent aus. Der Store wird rund 323 Quadratmeter groß sein – und steht der beliebten Mahü-Filiale damit kaum nach. Auch diesmal setzt die Marke auf ihr bewährtes Opening-Konzept: 1.000 Goodie Bags für die ersten Besucher, Live-DJ-Musik und die spektakuläre „Paletten-Aktion“.

Besonders heiß begehrt: das sogenannte „Tadaa“-Ticket. Versteckt in einer Einkaufstasche im Kassenbereich winkt einem glücklichen Finder ein attraktiver Gewinn. Zusätzlich gibt es bereits im Vorfeld einen digitalen Gutschein für das Opening.

Einkaufen wie auf Schatzsuche

Was macht NORMAL eigentlich so besonders? Das Konzept ist simpel und genial: Statt klassischer Regalstruktur erwartet Kunden ein labyrinthartiger Store, der zum Entdecken einlädt. Rund 5.500 Produkte aus Beauty, Pflege, Haushalt und Snacks sorgen dafür, dass jeder Besuch zur kleinen Schatzsuche wird. Jede Woche kommen über 100 neue Artikel dazu.

Mit dabei sind bekannte Marken wie L’Oréal, Maybelline, Nivea oder angesagte K Beauty Brands – alles zu dauerhaft günstigen Preisen.

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Expansion mit Tempo

Mit über 985 Filialen in zehn europäischen Ländern ist NORMAL längst ein Fixstarter im Retail-Business. Der Wien-Launch zeigt: Auch hierzulande trifft das Konzept genau den Nerv der Zeit. Leistbare Preise, bekannte Marken und ein Einkaufserlebnis mit Entertainment-Faktor – das kommt an.

Und wenn man sich den Besucheransturm der ersten Tage ansieht, dürfte eines sicher sein: Wien ist bereit für noch mehr NORMAL.