Essen viele täglich: Diese Lebensmittel gehören zu den ungesündesten überhaupt

Wir alle haben sie im Schrank, doch viele unserer vermeintlichen Lieblings-Lebensmittel sind noch ungesünder als wir glauben.

Ob im Vorratsschrank oder im Kühlschrank - viele Lebensmittel, die wir täglich essen, sind wahre Gesundheits-Killer. Oft greifen wir arglos zu, doch diese sieben Produkte lauern in fast jeder Küche und können auf Dauer unseren Körper massiv schädigen.

1. Verarbeitetes Fleisch: Die Krebs-Gefahr vom Grill

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Bratwürste, Bacon und Aufschnitt sind zwar beliebt, aber alles andere als gesund. Das Problem: Der extrem hohe Anteil an gesättigten Fettsäuren und chemischen Konservierungsstoffen, die das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen massiv erhöhen.

Vorsicht vor Pökelsalz: Das enthaltene Natriumnitrit bildet beim Erhitzen krebserregende Nitrosamine.

Salz-Schock: Der hohe Salzgehalt ist eine zusätzliche Belastung für den Blutdruck.

2. Dosentomaten: Die Beschichtung

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Eigentlich sind Tomaten aus der Dose grundsätzlich gesund und liefern wertvolles Lycopin, mehr noch als frische Tomaten. Das Lycopin stärkt als Antioxidans das Immunsystem und denkt das Krebsrisiko. Doch die Verpackung macht sie gefährlich:

Die Innenbeschichtung vieler Dosen enthält Bisphenol A (BPA).

Diese Chemikalie geht in die Lebensmittel über und greift direkt in unseren Hormonhaushalt ein.

3. Thunfisch & Co: Quecksilber auf dem Teller

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Fisch gilt wegen der Omega-3-Fettsäuren als gesund, doch Vorsicht bei der Wahl der Sorte! Besonders alte und große Raubfische wie Thunfisch oder Schwertfisch lagern extrem viel Quecksilber ein.

Achtung für Schwangere: Das Schwermetall ist hochgiftig und kann Ungeborene und Babys schwer schädigen.

4. Reis: Die leere Kalorienfalle

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Reis gilt oft als Diät-Essen, doch der Schein trügt, zumindest bei weißem Reis. Da er geschält und poliert wurde, enthält er kaum noch Vitamine oder Mineralstoffe. Bessere Wahl: Greifen Sie zu Vollkornreis, der reich an Ballaststoffen ist und länger satt macht.

5. Fertiggebäck: Das ungesunde „Trio Infernale“

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Donuts, Cookies und Blätterteig sind eine Katastrophe für die Figur und die Arterien. Sie bestehen aus einer brandgefährlichen Kombination:

Raffiniertes Weißmehl

Mengen an weißem Zucker

Gehärtete Fette

6. Müsli-Falle: Zucker-Schock zum Frühstück

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Lassen Sie sich nicht von der Werbung täuschen! Knuspermüsli und Müsliriegel sind oft reine Zuckerbomben. Zwischen den Haferflocken versteckt sich meist eine Überdosis an raffiniertem Zucker, kombiniert mit süßen Trockenfrüchten und Schokolade.