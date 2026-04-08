Laut Psychologen: Nicht Glück oder Erfolg, sondern DAS macht ein erfülltes Leben aus

Glücklich sein, erfolgreich sein, Ziele erreichen – lange galt das als der Schlüssel zu einem guten Leben. Doch neue Erkenntnisse aus der Psychologie stellen genau das jetzt infrage. Denn laut aktuellen Studien kommt es auf etwas ganz anderes an.

Ein Leben führen, das „perfekt“ wirkt – genau das ist für viele das große Ziel. Wir optimieren unseren Alltag, setzen uns Ziele, arbeiten an uns selbst. Immer in der Hoffnung, irgendwann anzukommen und sagen zu können: Jetzt bin ich erfüllt. Doch genau dieses Denken stellen Psychologen jetzt infrage.

Denn eine neue Studie der University of Florida zeigt: Weder Glück noch Erfolg sind der entscheidende Schlüssel zu einem erfüllten Leben. Stattdessen kommt es auf etwas an, das viele von uns im Alltag völlig unterschätzen – oder sogar vermeiden.

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Was wirklich zählt: Ein Leben voller Erlebnisse

In ihrer Studie zeigen die Psychologen Erin Westgate, Ph.D., und Shigehiro Oishi, Ph.D., ein völlig neues Verständnis davon, was ein erfülltes Leben ausmacht. Im Zentrum ihrer Forschung steht das Konzept der sogenannten „psychological richness“. Gemeint ist damit ein Leben, das nicht unbedingt perfekt oder dauerhaft glücklich sein muss – sondern vor allem eines: abwechslungsreich, intensiv und voller neuer Erfahrungen.

Statt nur nach Glück oder Erfolg zu streben, rückt damit ein anderer Faktor in den Fokus: Wie viel wir tatsächlich erleben, entdecken und fühlen. Und genau darin könnte laut den Forschern der wahre Schlüssel zu einem erfüllten Leben liegen. Die überraschende Erkenntnis: Ein erfülltes Leben entsteht nicht nur durch Glück oder Sinn – sondern auch durch Neugier, Veränderung und das bewusste Erleben von Neuem.

Warum Abwechslung uns tatsächlich glücklicher macht

Menschen, die viele unterschiedliche Erfahrungen sammeln, berichten laut Studie von einem intensiveren Lebensgefühl. Dabei geht es nicht nur um große Abenteuer oder Fernreisen. Auch kleine Dinge machen den Unterschied:

ein spontaner Ausflug

ein neues Hobby

ein Perspektivwechsel im Alltag

Gespräche mit Menschen, die anders denken

All das sorgt dafür, dass wir aus Routinen ausbrechen – und genau darin liegt der Schlüssel.

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Ein erfülltes Leben muss nicht perfekt sein

Besonders spannend: Ein „reiches Leben“ beinhaltet auch Herausforderungen, Unsicherheiten oder sogar Rückschläge. Doch genau diese machen es oft erst interessant und bedeutungsvoll. Statt ständig nach Glück zu streben oder alles „richtig“ machen zu wollen, kann es erfüllender sein, sich zu fragen: „Erlebe ich genug?“

Das können wir daraus lernen

Die Studie zeigt: Wir sollten aufhören, unser Leben nur nach Erfolg oder Glück zu bewerten. Viel wichtiger ist, ob wir uns weiterentwickeln, Neues entdecken und unseren Horizont erweitern. Oder anders gesagt: Nicht das perfekte Leben macht uns glücklich – sondern eines, das sich lebendig anfühlt.